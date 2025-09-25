Uno Santa Fe | Ovación | Inter de Porto Alegre

Ramón Díaz fue presentado como nuevo entrenador de Inter de Porto Alegre

En las últimas horas, Inter de Porto Alegre presentó a Ramón Díaz como flamante DT, reemplazando a Roger Machado

25 de septiembre 2025 · 12:57hs
Ramón Díaz fue presentado como nuevo DT de Inter de Porto Alegre.

Ramón Díaz fue presentado como nuevo DT de Inter de Porto Alegre.

Ramón Díaz se convirtió en nuevo entrenador de Internacional de Porto Alegre y afirmó estar "contento y feliz y quiero que nuestro equipo sea protagonista".

Ramón Díaz es DT de Inter de Porto Alegre

La dirigencia del club gaúcho contrató al argentino hasta fines de 2026 y se convirtió en el sustituto de Roger Machado, quien fuera despedido tras la caída en el clásico ante Gremio.

El técnico argentino viene de dejar una buena imagen en Vasco da Gama y Corinthians en Brasil pese a que su paso por su último club (Olimpia de Paraguay) no fue bueno.

El entrenador de 66 años le ganó la pulseada a Luis Zubeldía, otro de los candidatos que habían sonado en Inter tras despedir a Machado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SCInternacional/status/1971003836308631956&partner=&hide_thread=false

Inter de Porto Alegre Ramón Díaz entrenador
Noticias relacionadas
union a goleo al b en el malvicino por la fecha 10 del oficial

Unión A goleó al B en el Malvicino por la fecha 10 del Oficial

Recomendaciones para los hinchas argentinos que viajen a Chile a ver el Mundial Sub 20.

Mundial Sub 20: La embajada argentina emitió recomendaciones para los hinchas

El exdelantero de Boca Antonio Barijho debió ser internado y le realizaron una angioplastía.

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Juan Ignacio Nardoni se perderá varios partidos por un desgarro que sufrió en el partido que Racing le ganó a Vélez.

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Lo último

Grassi propone a los acreedores de Vicentín pagarles hasta el doble de la deuda en dólares: tienen 30 días para decidirse

Grassi propone a los acreedores de Vicentín pagarles hasta el doble de la deuda en dólares: tienen 30 días para decidirse

La Copa Argentina dio a conocer el horario del cruce entre River y Racing

La Copa Argentina dio a conocer el horario del cruce entre River y Racing

Los jugadores de Colón que tampoco serían convocados para visitar a Estudiantes (BA)

Los jugadores de Colón que tampoco serían convocados para visitar a Estudiantes (BA)

Último Momento
Grassi propone a los acreedores de Vicentín pagarles hasta el doble de la deuda en dólares: tienen 30 días para decidirse

Grassi propone a los acreedores de Vicentín pagarles hasta el doble de la deuda en dólares: tienen 30 días para decidirse

La Copa Argentina dio a conocer el horario del cruce entre River y Racing

La Copa Argentina dio a conocer el horario del cruce entre River y Racing

Los jugadores de Colón que tampoco serían convocados para visitar a Estudiantes (BA)

Los jugadores de Colón que tampoco serían convocados para visitar a Estudiantes (BA)

El infierno de los vivos: la ópera prima de Alberto Gieco tendrá su avant premiere en el Cine América

"El infierno de los vivos": la ópera prima de Alberto Gieco tendrá su avant premiere en el Cine América

Almagro B superó a República en el inicio de la segunda rueda de la A2 del Oficial

Almagro B superó a República en el inicio de la segunda rueda de la A2 del Oficial

Ovación
Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

El enorme gesto de Alan Forneris con Colón que marca su sentido de pertenencia

El enorme gesto de Alan Forneris con Colón que marca su sentido de pertenencia

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Unión A goleó al B en el Malvicino por la fecha 10 del Oficial

Unión A goleó al B en el Malvicino por la fecha 10 del Oficial

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"