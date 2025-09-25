Ramón Díaz se convirtió en nuevo entrenador de Internacional de Porto Alegre y afirmó estar "contento y feliz y quiero que nuestro equipo sea protagonista".
Ramón Díaz fue presentado como nuevo entrenador de Inter de Porto Alegre
En las últimas horas, Inter de Porto Alegre presentó a Ramón Díaz como flamante DT, reemplazando a Roger Machado
25 de septiembre 2025 · 12:57hs
Ramón Díaz es DT de Inter de Porto Alegre
La dirigencia del club gaúcho contrató al argentino hasta fines de 2026 y se convirtió en el sustituto de Roger Machado, quien fuera despedido tras la caída en el clásico ante Gremio.
El técnico argentino viene de dejar una buena imagen en Vasco da Gama y Corinthians en Brasil pese a que su paso por su último club (Olimpia de Paraguay) no fue bueno.
El entrenador de 66 años le ganó la pulseada a Luis Zubeldía, otro de los candidatos que habían sonado en Inter tras despedir a Machado.