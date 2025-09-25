Uno Santa Fe | Ovación | Mundial Sub 20

Mundial Sub 20: La embajada argentina emitió recomendaciones para los hinchas

Con motivo del Mundial Sub 20 que se desarrollará en Chile, la embajada argentina en el país trasandino realizó recomendaciones para los hinchas argentinos

25 de septiembre 2025 · 12:43hs
De cara al inminente inicio del Mundial Sub-20 en Chile, la embajada argentina en ese país publicó una serie de recomendaciones para los simpatizantes de la Selección que viajen a brindar su apoyo.

La medida llega en un contexto de tensión luego de los incidentes en la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que derivaron en amenazas en redes sociales de los hinchas chilenos hacia argentinos que pisen su país, sin haber quedado conformes luego de pasar a la siguiente instancia de la que el “Rojo” fue eliminado.

Diversos grupos identificados con la “U” advirtieron que quienes viajaran “iban a pagar” por lo ocurrido en aquel cruce, lo que encendió la alarma en las autoridades diplomáticas y consulares.

Entre las pautas principales, la Embajada remarcó la prohibición expresa de ingresar a Chile con armas, municiones, explosivos, sustancias químicas o drogas, advirtiendo que su transporte acarrea severas consecuencias penales.

También sugirió extremar la vigilancia de objetos personales como celulares y documentación, tanto en la vía pública como en centros comerciales, y recomendó estacionar los vehículos de patente argentina únicamente en recintos privados y cerrados, evitando dejar pertenencias de valor en el interior.

Para el ingreso a los estadios, se recordó la obligatoriedad de portar la entrada junto con el documento de identidad asociado (DNI o pasaporte), en concordancia con las disposiciones de la organización del Mundial.

Además, se pidió evitar el uso de indumentaria vinculada a clubes de fútbol argentinos por motivos de seguridad, y se reiteró que está prohibido ingresar al país con alimentos frescos de origen animal o vegetal.

La Embajada también aconsejó contratar un seguro médico antes de viajar y, en caso de pinchaduras de neumáticos en ruta, no aceptar ayuda de terceros.

Finalmente, se brindó un listado de teléfonos útiles para emergencias. Entre ellos figuran los números de contacto consular en Santiago, Valparaíso y Concepción, además de los servicios locales como Carabineros de Chile (133), Policía de Investigaciones (134) y el sistema de atención médica de urgencia (131). En caso de pérdida o robo de documentación, se pidió a los ciudadanos argentinos comunicarse de inmediato con la red consular.

Con este comunicado, la Embajada busca prevenir situaciones de riesgo y facilitar la asistencia a los hinchas que acompañarán a la Selección juvenil en su desafío mundialista.

El objetivo es que la experiencia deportiva se viva en un marco de aliento, convivencia y respeto, dejando atrás las tensiones que se generaron en la previa por las amenazas en redes sociales.

