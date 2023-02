Real Madrid cayó ante Mallorca y perdió terreno en la pelea por el título

Real Madrid, que jugó sin el arquero belga Thibaut Courtois -lesionado antes del partido- y el goleador francés Karim Benzema, tuvo la oportunidad de igualar pero el serbio Predrag Rajkovic le atajó un penal a Marco Asencio, a los 14' de la segunda parte.

El equipo del italiano Carlo Ancelotti volvió a dejar puntos importantes como visitante como le pasó en el primer partido del año ante Villarreal (1-2).

"Creo que todo lo que pasa y está pasando no es culpa de Vinicius. Vinicius quiere jugar al fútbol, pero luego hay un ambiente que provoca, rivales que provocan y le hacen faltas. Todos dicen que es culpa de Vinicius, creo que hay que mirar el partido de hoy y ver qué ha pasado", manifestó Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid.

Y agregó: "¿Ocho puntos? Sí, es una derrota que duele mucho en este sentido. Los pequeños detalles han determinado el partido, creo que no ha sido un mal partido, sobre todo en la segunda parte. Hemos acusado mucho el gol encajado y el penalti fallado. El partido como idea no ha sido malo, ha sido un partido atípico, con muchas interrupciones. No hemos tenido la cabeza fría en la primera parte. Tenemos que pensar en el Mundial de Clubes, que es un torneo en el que tenemos mucha ilusión".