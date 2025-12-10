Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

En condición de local, Real Madrid perdió 2-1 ante Manchester City, por lo cual, está en duda la continuidad como DT de Xavi Alonso

Manchester City pisó fuerte en el Estadio Santiago Bernabéu y se quedó con tres puntos clave ante Real Madrid en la sexta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Merengue, que no contó con Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, comenzó ganando por el gol de Rodrygo pero los Citizens lo dieron vuelta por Nico O'Reilly y Erling Haaland para el definitivo 2-1.

Con este resultado deportivo, el conjunto liderado por el director técnico Pep Guardiola se quedó con el cuarto lugar de la tabla de posiciones y desplazó al conjunto de Xabi Alonso al séptimo escalón.

Los dos goles del elenco británico fueron realizados por el inglés Nico O'Reilly y el noruego Erling Haaland. Mientras que el único tanto de equipo español llegó de la mano del brasileño Rodrygo.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, ambos equipos ingresaron al terreno de juego con una estrategia ofensiva clara y directa que generó una intensa dinámica de ida y vuelta.

En el minuto 28, el Real Madrid abrió el marcador. Rodrygo definió una jugada colectiva con un disparo preciso desde adentro del área chica, sin ninguna oposicion por parte de su rival.

Pero, a los 35 minutos, el Manchester City igualó la disputa. Nico O'Reilly aprovechó un rebote que proporcionó el guardameta belga Thibaut Courtois y con un disparo potente, dentro del área chica, envió la pelota al fondo de la red.

Además, en el minuto 43, el centro delantero noruego Erling Haaland convirtió desde el punto penal y selló el primer tiempo con un sólido 2-1 en el tanteador.

En el complemento del encuentro, el Real regresó al terreno de juego con una actitud diferente, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron su caída delante de sus hinchas.