Real Madrid se llevó el Clásico y va por todo en la Euroliga

En el quinteto dirigido por el DT Chus Mateo no estuvieron presentes por distintas lesiones el interno francés Vincent Poirier (se está restableciendo de una operación de apendicitis) y el alero santiagueño Gabriel Deck (recuperándose de una rotura de un ligamento colateral en su rodilla izquierda).

La máxima figura del Real Madrid resultó el interno de Cabo Verde, Walter Tavares, quien finalizó con una planilla de 20 puntos (7-9 en dobles, 6-9 en libres), 15 rebotes, 4 tapas y una asistencia en los 33 minutos que estuvo en cancha.

El escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola exhibió una regular performance para Barcelona. El exjugador de los San Antonio Spurs terminó con una producción de 12 tantos (0-4 en dobles, 4-11 en triples, 0-1 en libres), 3 rebotes, 3 pases gol y un robo en los casi 29 minutos que permaneció en el rectángulo de juego.

