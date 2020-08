Regatas rehabilita el natatorio Pedro Consuegra

Regatas de Santa Fe es una de las instituciones deportivas más importantes de la ciudad de Santa Fe. Próximo a cumplir 128 años de vida, el próximo 16 de septiembre, la prestigiosa entidad afrontó con mucha responsabilidad y seriedad la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y desde hace poco logró abrir sus puertas.

Ahora llega el turno de la reapertura del natatorio Pedro Consuegra en el cual se han hecho una serie de obras más que importantes, sobre todo en lo que hace al techado y los arreglos pertinentes, lo cual demandó un costo muy importante y millonario. Vale destacar que para el uso de la pileta hay que solicitar turno por WhatsApp al teléfono 342-5428792. El uso de la pileta es sin límite de días, y se desarrolla de lunes a viernes de 7 a 19, y los sábados de 9 a 17.

"Arrancamos con las actividades deportivas, estamos complicados como todos los clubes, pero no dejamos de lado el objetivo de abrir las puertas, formando personas a través del deporte que es lo que hacemos. Está complicado por el miedo al Covid, y el tema del dinero", le dijo el dirigente Roberto Civetti a UNO Santa Fe.

image.png El natatorio Pedro Consuegra totalmente remosado.

El capitán general del Club Regatas de Santa Fe manifestó que "económicamente la situación está difícil pero justamente tenés dos opciones; cerrar, que es lo que no queremos, o seguir para adelante, que es lo que estamos haciendo, y con mucho esfuerzo. Te reitero el club no está bien económicamente pero no bajamos nunca los brazos y por eso el club se abrió nuevamente cuando se nos permitió".

"En su gran mayoría han vuelto todos los deportes, pero atendiendo a los protocolos respectivos, aggiornados a pautas generales que tenemos, y por ejemplo, el remo volvió el sistema individual. Respetando el protocolo de la Asociación Argentina de Remeros, que es nacional, aggiornado a las disposiciones provinciales y municipales" señaló el dirigente de la entidad lagunera.

image.png El dirigente lagunero confirmó que el básquet y el vóley ya regresaron.

Agregó que "nosotros mandamos nuestros protocolos de Regatas para su respectiva aprobación. En el vóley se puede practicar con red, que al comienzo no se podía, y el básquet, se sigue haciendo básicamente de tiros al aro, con una pelota por cada jugador y no puede haber situaciones de contacto físico, es decir no se puede hacer cinco contra cinco por ejemplo".

La apertura del Pedro Consuegra

"En cuanto al natatorio, nosotros además de la pandemia tardamos un poco más su apertura, porque nosotros el año pasado hicimos una estructura, se sacó toda la lona que estaba, como es una cubierta obsoleta, y se reforzó bastante la estructura metálica. La semana pasada se terminó de poner la lona con algunos inconvenientes como lo hay siempre, ya se puso en régimen la caldera, para este miércoles 12 poder abrir las puertas, con estricto protocolo. La apertura del natatorio no es una cuestión sencilla por los altos costos que tiene. Sobre todo, el tema es el gas, y todos tenemos miedo, porque estamos pagando mucho, estuvimos cerrado, y estamos expectantes de cuánto va a llegar la factura" destacó Civetti.

También explicó que "el protocolo en el natatorio indica que vamos a tener turnos de 45 minutos, quince minutos de limpieza, vamos a tener vestuarios, pero no duchas, entonces cambia un poco la situación para el nadador. A los deportes se los trata de llevar a la tarde, porque queremos que el socio vuelva, y tenga su espacio. Entran dos personas por andarivel o corredera, uno entra por un lado y la otra persona entra por el otro lado, uno deja el bolso en sentido opuesto al otro nadador, está todo previsto y se toman turnos telefónicamente, ya que hay un registro de agua que se lleva para que la gente tenga la posibilidad de nadar".

image.png La espera terminó, la piscina se podrá utilizar con protocolos estrictos.

"En waterpolo al igual que el polo subacuático no tiene un protocolo específico, pero como son de pelota o de tejo, van a hacer básicamente evitar el contacto físico. Entonces volverán como hace básquet y vóley, con entrenamientos individuales, y mucho nadar. Tenemos el caso de Theuler, que está posicionado a nivel nacional, y tienen otra atención, pero que no se pise con otros socios porque no es lo ideal", comentó el coordinador deportivo de la entidad ubicada en avenida Alem y Vélez Sársfield.

Por último, comentó que "estos casi cien días de inactividad fueron duros, estuvimos recibiendo ayuda del Estado, por intermedio de subsidios que, si bien no nos quejamos, porque son bienvenidos, no nos alcanzan para nada. El gesto está, hay un diálogo permanente a nivel provincial y municipal, las cuales no escapan a las generales de la ley, porque está bastante complicada la situación económica. Nosotros la pasamos como pudimos, hablando con los empleados, porque los dirigentes tenemos una responsabilidad social. Apostamos y seguimos para adelante, porque el club debe estar abierto".