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El alivio de la familia del empresario gastronómico absuelto tras ser denunciado por abuso sexual infantil: "Se hizo justicia"

El tribunal aplicó el beneficio de la duda y ordenó la inmediata liberación del imputado, quien permaneció dos años en prisión preventiva. Fue condenado a un año de prisión por desobediencia judicial, pero recuperó la libertad. "Nos arrasaron la vida", el descargo de la familia del empresario

11 de mayo 2026 · 14:28hs
Absolvieron al empresario gastronómico Nicolás D.G. en la causa por presunto abuso sexual

Absolvieron al empresario gastronómico Nicolás D.G. en la causa por presunto abuso sexual

Tras siete jornadas de debate oral y público, el tribunal conformado por las juezas Rosana Carrara y Susana Luna, junto al juez Pablo Ruiz Steiger, dictó este lunes sentencia en el caso que involucraba al empresario gastronómico santafesino Nicolás D.G.

Los magistrados resolvieron absolver al acusado del delito de abuso sexual agravado contra su hijo, basándose en la figura de la "duda razonable".

Al no alcanzar la certeza necesaria para una condena penal por los delitos más graves, el tribunal ordenó que el empresario —quien se encontraba detenido desde hacía dos años— fuera puesto en inmediata libertad. No obstante, el fallo incluyó una condena de un año de prisión por desobediencia a un mandato judicial en perjuicio de su expareja, pena que se considera cumplida o bajo términos que permitieron su excarcelación.

LEER MÁS: Absolvieron al empresario gastronómico santafesino acusado de abuso sexual infantil

La reacción de la Fiscalía: "Vamos a apelar"

La fiscal Laura Gerard, quien llevó adelante la acusación, expresó su respeto por la decisión del tribunal pero manifestó su disconformidad con el desenlace.

“Entendemos que teníamos los elementos y por eso llegamos a esta instancia de juicio oral. Claramente el tribunal entendió otra cosa, pero esperaremos los fundamentos y vamos a apelar. La decisión fue por el beneficio de la duda y no absolución de culpa y cargo”, remarcó Gerard.

"Nos arrasaron la vida": el descargo de la familia

En la vereda opuesta, los familiares de Nicolás D.G. recibieron el veredicto con alivio y fuertes críticas hacia el proceso judicial. Sofía, hermana del empresario, relató el calvario que vivieron durante los últimos 24 meses.

Crítica al sistema: “Lamentablemente en la justicia primero sos culpable y después tenés que mostrar tu inocencia. Es muy difícil demostrar algo que no hiciste”.

Impacto personal: “La condena social es muy fuerte, te arrasa la vida, te quedás sin tu patrimonio, sin tus hijos”.

El futuro: “Estamos muy contentos, fueron años de muchísima angustia y lucha. Ahora solo nos queda revincularnos con mi sobrino”.

Próximos pasos

Se espera que en los próximos días se publiquen los fundamentos técnicos del fallo, donde el tribunal explicará por qué las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para romper la presunción de inocencia del empresario. Una vez notificada la fundamentación, la parte acusadora tendrá el plazo legal para presentar el recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones.

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