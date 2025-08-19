Casi 600 policías estarán afectados al Clásico entre Rosario Central y Newell´s

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe brindó detalles de cómo será el operativo para el Clásico del sábado entre Rosario Central y Newell's

Las autoridades del Ministerio de Seguridad definieron los detalles del operativo para el Clásico entre Rosario Central y Newell's.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad y representantes de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, llevaron adelante este martes una reunión para definir el operativo que se realizará el próximo sábado por el clásico entre Rosario Central y Newell's en el Gigante de Arroyito desde las 17.30.

Se destinarán 580 policías para los traslados de los planteles, de los dirigentes y para las inmediaciones del estadio. Además, se dispondrá de un refuerzo en determinadas zonas de la ciudad para el postpartido.

"Sabemos lo que es el fútbol, ésta es una semana especial. Agradecemos a los dirigentes por aportar todo lo que sea necesario para este espectáculo. En cuanto al operativo de seguridad, en cancha de Central, reordenamos un poco el estacionamiento para evitar conflictos del ingreso y egreso de los planteles", dijo Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad en Eventos Masivos.

"Central viene funcionando muy bien. Le pedimos a la gente que vayan con tiempo, las puertas se abrirán tres horas antes del partido. "Entendemos que es un clásico que lo va a mirar todo el país y gran parte del mundo", agregó Velázquez.

"El ministerio de Seguridad está trabajando por toda la ciudad. No se resiente la seguridad de la ciudad por un partido de fútbol", aclaró Fernando Peverengo, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos.

En la reunión se hicieron presentes Horacio Aguilera (gerente de Newell's) y Javier Solá (gerente de Rosario Central).