Ricardo Centurión volverá a jugar en el fútbol argentino tras su paso por Bolivia

El ex Boca y Racing, Ricardo Centurión, está cerca de convertirse en refuerzo de Racing de Córdoba para la Primera Nacional.

14 de enero 2026 · 11:43hs
El mercado de pases de la Primera Nacional 2026 puede tener uno de sus movimientos más resonantes, ya que, Racing de Córdoba quedó a un paso de cerrar la llegada de Ricardo Centurión, jugador con pasos en Boca y Racing de Avellaneda.

El club cordobés alcanzó con el jugador, un principio de acuerdo por un contrato de un año, que incluiría una cláusula de rescisión automática.

Centurión ya se encuentra en la provincia y, de no surgir imprevistos, firmará en las próximas horas su vínculo con la entidad cordobesa.

El extremo de 33 años arribó este martes por la tarde a la ciudad de Córdoba y dejó sus primeras declaraciones ante la prensa y, sin confirmar aún el cierre de la operación, se mostró agradecido y prudente.

Todavía estamos en tratativas, estoy agradecido con el hincha de Racing de Córdoba. Hablé con el presidente, pero con el técnico no”, indicó con cautela mientras se definen los últimos detalles contractuales entre su representante Eduardo Rosetto y el titular del club, Manuel Pérez.

En esa misma línea, Centurión remarcó la necesidad de tomarse las cosas con calma tras el viaje: “Más adelante vamos a hablar, ahora tengo que llegar y estar tranquilo. Voy a ir al hotel a descansar y mañana veremos cómo se resuelven las cosas”.

Los antecedentes de Ricardo Centurión

Desde lo futbolístico, el atacante llega con rodaje reciente, donde su último paso fue por Oriente Petrolero de Bolivia, donde disputó 31 partidos, convirtió 9 goles y dio 4 asistencias.

Además, el propio jugador reconoció que su deseo era regresar al país para estar cerca de su familia, sin poner reparos en competir en la Primera Nacional.

Con 15 o 20 días de trabajo voy a estar bien”, aseguró el futbolista, confiado en su estado físico.

De concretarse su llegada, Racing de Córdoba sumará jerarquía, experiencia y un nombre de peso para ilusionarse con ser protagonista en la temporada 2026.

