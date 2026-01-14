Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Uno Santa Fe | Ovación | Román Burruchaga

Román Burruchaga cayó ante el francés Arthur Gea y quedó eliminado en la qualy del Abierto de Austarñia. El único argentino en carrera es Marco Trungelliti.

14 de enero 2026 · 11:58hs
El tenista argentino Román Andrés Burruchaga perdió en la segunda ronda de la clasificación del Abierto de Australia ante el francés Arthur Gea y tendrá que esperar al menos un año más para disputar por primera vez el cuadro principal de dicho Grand Slam.

Burruchaga, que busca consolidarse en el top 100 del ranking ATP (actualmente está 103), cayó por 6-2 y 6-3 luego de una pobre actuación y se quedó sin chances de ingresar al cuadro principal del primer "Major" de la temporada.

El punto clave en el encuentro pasó por la efectividad en los puntos de quiebre, ya que Gea aprovechó los tres que tuvo, mientras que Burruchaga desperdició las seis ocasiones que generó.

De esta manera, el argentino sigue sin buena suerte en los torneos de Grand Slam, donde solo pudo disputar el cuadro principal de Roland Garros 2024, en el que cayó en la primera ronda.

El rival de Gea en la tercera y última ronda de la clasificación será el paraguayo Daniel Vallejo, quien este miércoles por la madrugada derrotó al italiano Federico Cina por 4-6, 6-2 y 6-3.

Luego de la derrota de Burruchaga, el único argentino en carrera en la clasificación del Abierto de Australia es Marco Trungelliti, que este martes había derrotado al portugués Henrique Rocha. Su rival en la última ronda clasificatoria será el también luso Jaime Faria.

Ofner y uno de los bloopers del año en Australia

Durante otro de los encuentros de este miércoles, el austríaco Sebastian Ofner protagonizó uno de los bloopers del año durante su partido ante el estadounidense Nishesh Basavareddy.

Luego de un parejo encuentro, Ofner se puso 7-1 en el tie-break del tercer set y festejó desaforadamente pensando que ya se había quedado con el triunfo.

Sin embargo, se había olvidado de un detalle: el tie-break en el set definitorio es a 10 puntos, por lo que todavía necesitaba otros tres más para llevarse el triunfo.

Lo peor vino después, ya que Basavareddy protagonizó una remontada tremenda para terminar imponiéndose en el tie-break por 13-11 y así conseguir la clasificación a la próxima instancia de la qualy, donde se medirá con el británico George Loffhagen.

Ya no quedan argentinas en la qualy femenina del Abierto de Australia

En lo que respecta al cuadro femenino, las argentinas Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi perdieron sus respectivos partidos, por lo que ya no quedan representantes nacionales en la qualy femenina.__IP__

Carlé cayó en un apretado encuentro ante la china Yue Yuan por 7-6(5), 3-6 y 6-4, mientras que Ortenzi sufrió una derrota ante la estadounidense Taylor Townsend por 6-4 y 6-4.

