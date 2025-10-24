Uno Santa Fe | Ovación | Zielinski

Ricardo Zielinski estalló tras la eliminación de Belgrano en la Copa Argentina

El entrenador de Belgrano Ricardo Zielinski expresó "¿Cuántas veces nos van a cagar? luego del penal que cobró Falcón Pérez en favor de Argentinos

24 de octubre 2025 · 12:35hs
Zielinski estalló de furia contra el arbitro Yael Falcón Pérez.

Belgrano quedó eliminado de la Copa Argentina al caer en semifinales por 2-1 ante Argentinos Juniors, un duelo que se definió por el polémico penal sancionado por infracción de Heredia sobre Lescano que Molina cambió por el gol del triunfo para el Bicho de La Paternal. Tras la finalización del encuentro en el Gigante de Arroyito habló Ricardo Zielinski y no ocultó su gran enfado con el arbritraje de Yael Falcón Pérez, contra quien apuntó con munición gruesa.

Zielinski le apuntó a Yael Falcón Pérez

El segundo tiempo bueno no ha sido bueno de nosotros, igual quiero hablar de algunas cosas que ya te joden un poco. Primero te jode que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente, primero te jode eso", inició el Ruso expidiéndose sobre los incidentes en el ingreso del público del Pirata tras un cruce con la policía.

"Segundo el árbitro, y yo no soy de hablar de los árbitro. Si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors. Eso no significa que juguemos bien, pero no puede cobrar todas las chiquitas, amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón. Terminenla de perjudicar, porque laburamos todos, necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente", continuó con gran enfado.

Así que creo, independientemente de creo que hoy jugamos mal el segundo tiempo y nos empataron bien, el penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? Yo trato de no hablar de los árbitros, yo no hablo de los árbitros hace diez años porque si no hablo cuando me benefician tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora, llega un momento en que te hinchas los kinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?", ahondó el mandamás del Pirata.

Respecto a la jugada que cambió el curso del duelo y le dio la victoria al Bicho, Zielinski dejó su análisis y profundizó su gran molestia con el referí por su manera de llevar las acciones. "No soy de poner excusas, me parece que el segundo tiempo jugamos mal pero te mucha bronca que todas las chiquitas te cobran en contra y te da mucha bronca que te cobren un penal que al final era falta para nosotros, porque lo agarran a Heredia y el Argentinos Juniors se tira. No voy a justificar que nosotros en el segundo tiempo no jugamos bien", reflexionó admitiendo la superioridad de su adversario en la etapa completentaria del encuentro.

Para cerrar, ante la pregunta sobre si temía por posible represalia nuevamente el Ruso se lamentó por la situación y clamó por juez imparciales, con un nuevo fuerte palo contra Falcón Pérez. "Ya a esta altura de mi vida qué miedo voy a tener... Esto en algún momento tendrán que evaluar, hacemos un esfuerzo bárbaro para estar acá y llegamos en base a muchas cosas que nos pasó. Lo mínimo que queremos es un tipo que medianamente se comprometa para que el juego sea parejo. No un tipo que te maneje el partido, porque todo lo manejó, todo".

