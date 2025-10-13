Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Continúa la vacunación en las escuelas y vecinales de Santa Fe

La vacunación de la Municipalidad de Santa Fe llega esta semana a la Escuela “Falucho” y a la Vecinal Loyola para población de riesgo y mayores de 65 años

13 de octubre 2025 · 09:18hs
#ModoVacuna: la campaña de vacunación itinerante llega a las escuelas de la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Las tareas de inoculación llegan a las escuelas primarias de la ciudad para completar los esquemas de estudiantes, en protección contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis, difteria, VPH y meningitis.

Vacunación para niños en edad de ingreso escolar

Esta estrategia de la nueva etapa de #ModoVacuna busca cerrar la brecha generada por la baja de las coberturas en los últimos años y prevenir enfermedades que estaban controladas. En ese sentido, esta semana la campaña de vacunación estará presente el jueves 16 en la escuela N.º18 “Falucho” (Av. López y Planes e Iturraspe), de 11 a 14.

La campaña se dirige a dos grupos claves: por un lado, los niños en edad de ingreso escolar (entre cinco y seis años), que recibirán refuerzos contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria; y por otro, los preadolescentes de 11 años, a quienes se aplicarán vacunas como la del VPH –que previene ciertos tipos de cáncer–, la del meningococo y otros refuerzos esenciales en una etapa de mayor actividad social. Cada dosis no solo protege de forma individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes y fortaleciendo la salud comunitaria.

El recorrido prevé alcanzar 10 escuelas por mes y permitirá que la vacunación llegue directamente a las aulas, sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad escolar.

Por otra parte, #ModoVacuna también estará el sábado 18 en la Vecinal San Ignacio de Barrio Loyola Sur (José Pedroni 6650), de 9.30 a 13. Allí la vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Esta etapa del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, busca aumentar la cobertura para alcanzar al menos al 70% de los mayores de 65 años y la inoculación de al menos 50% de los adultos menores de 65 años con factores de riesgo, en las zonas seleccionadas.

