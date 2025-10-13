Continúa la vacunación en las escuelas y vecinales de Santa Fe

La vacunación de la Municipalidad de Santa Fe llega esta semana a la Escuela “Falucho” y a la Vecinal Loyola para población de riesgo y mayores de 65 años

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia . Las tareas de inoculación llegan a las escuelas primarias de la ciudad para completar los esquemas de estudiantes, en protección contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis, difteria, VPH y meningitis .

Esta estrategia de la nueva etapa de #ModoVacuna busca cerrar la brecha generada por la baja de las coberturas en los últimos años y prevenir enfermedades que estaban controladas. En ese sentido, esta semana la campaña de vacunación estará presente el jueves 16 en la escuela N.º18 “Falucho” (Av. López y Planes e Iturraspe), de 11 a 14 .

La campaña se dirige a dos grupos claves: por un lado, los niños en edad de ingreso escolar (entre cinco y seis años), que recibirán refuerzos contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria; y por otro, los preadolescentes de 11 años, a quienes se aplicarán vacunas como la del VPH –que previene ciertos tipos de cáncer–, la del meningococo y otros refuerzos esenciales en una etapa de mayor actividad social. Cada dosis no solo protege de forma individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes y fortaleciendo la salud comunitaria.

El recorrido prevé alcanzar 10 escuelas por mes y permitirá que la vacunación llegue directamente a las aulas, sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad escolar.

Por otra parte, #ModoVacuna también estará el sábado 18 en la Vecinal San Ignacio de Barrio Loyola Sur (José Pedroni 6650), de 9.30 a 13. Allí la vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Esta etapa del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, busca aumentar la cobertura para alcanzar al menos al 70% de los mayores de 65 años y la inoculación de al menos 50% de los adultos menores de 65 años con factores de riesgo, en las zonas seleccionadas.