Uno Santa Fe | Colón | Colón

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Los dirigentes de Colón llegaron a un acuerdo con otro jugador del plantel para rescindir su contrato. De quién se trata y quiénes le siguen.

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2025 · 08:29hs
Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Colón sigue dando pasos firmes en el proceso de reestructuración del plantel profesional, y en las últimas horas confirmó una nueva baja. Luego de concretar la rescisión de contrato con Joel Soñora, la dirigencia llegó a un acuerdo similar con José Barreto, quien no estaría presente este lunes por la tarde en el retorno del plantel a los entrenamientos en el predio 4 de Junio, bajo las órdenes del entrenador Ezequiel Medrán.

A quién bajaron del barco de Colón

El delantero, de 25 años, había arribado al club a mediados de temporada procedente de San Telmo, donde había tenido un muy buen desempeño en la Primera Nacional.

LEER MÁS: Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Sin embargo, su paso por el Sabalero no cumplió con las expectativas: disputó 22 partidos en el certamen de la categoría, de los cuales 11 fueron como titular y 11 ingresando desde el banco, siendo reemplazado también en 11 oportunidades. No marcó goles y recibió tres tarjetas amarillas.

Además, Barreto tuvo participación en un solo encuentro de Copa Argentina, cuando ingresó en el segundo tiempo en la eliminación frente a San Martín de Tucumán por penales, tras el empate sin goles en el Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela.

Más salidas en carpeta de Colón

La salida de Barreto no será la última. Desde la dirigencia rojinegra confirmaron que las gestiones continúan con otros futbolistas cuyos vínculos expiran a fin de año. Entre los casos más avanzados aparecen los de Gonzalo Bettini, Facundo Sánchez, Marcos Díaz y Emmanuel Gigliotti, todos con una salida inminente.

La intención de la comisión directiva es depurar el plantel antes del cierre del año, con el objetivo de reducir el número de profesionales y la carga salarial, ya que el equipo quedó sin competencias hasta 2026.

LEER MÁS: Semana clave para Colón: depuración del plantel, deudas y elecciones en el horizonte

Ezequiel Medrán, quien asumió el mando tras el cierre de la temporada, pretende contar con un grupo más acotado, compuesto en su mayoría por futbolistas que formarán parte del proyecto 2026. En paralelo, los juveniles que venían trabajando con el primer equipo volverán a hacerlo bajo las órdenes de Martín Minella en Reserva, aunque no se descarta que varios sean tenidos en cuenta nuevamente en la próxima pretemporada.

Con estas salidas, Colón empieza a darle forma a un nuevo ciclo deportivo, que busca orden y proyección, después de un año de altibajos y una etapa de transición marcada por cambios tanto en el banco de suplentes como en la estructura del plantel. Sin embargo, la consigna está fundamentada en lo económico, ya que lo deportivo dependerá del plan de la nueva Comisión Directiva.

Colón José Barreto Joel Soñora
Noticias relacionadas
semana clave para colon: depuracion del plantel, deudas y elecciones en el horizonte

Semana clave para Colón: depuración del plantel, deudas y elecciones en el horizonte

refuerzos de colon: un ultimo mercado de pases que no rindio como se esperaba

Refuerzos de Colón: un último mercado de pases que no rindió como se esperaba

oficialismo en colon: con godano fuera de carrera y el sector define su rol en las elecciones

Oficialismo en Colón: con Godano fuera de carrera y el sector define su rol en las elecciones

colon y un nuevo frente de conflicto: la deuda con talleres por ignacio lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Lo último

Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Pérez Esquivel a Corina Machado: ¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?

Pérez Esquivel a Corina Machado: "¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?"

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Último Momento
Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Pérez Esquivel a Corina Machado: ¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?

Pérez Esquivel a Corina Machado: "¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?"

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

Ovación
Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Tiempo de Play-In en el Oficial Prefederal 2025

Tiempo de Play-In en el Oficial Prefederal 2025

Riestra se quiere afirmar como líder ante Platense en la Zona B

Riestra se quiere afirmar como líder ante Platense en la Zona B

Colón de San Justo eliminó a Central Rincón y está en cuartos de final del Promocional

Colón de San Justo eliminó a Central Rincón y está en cuartos de final del Promocional

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía