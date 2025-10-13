Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Los dirigentes de Colón llegaron a un acuerdo con otro jugador del plantel para rescindir su contrato. De quién se trata y quiénes le siguen.

Colón sigue dando pasos firmes en el proceso de reestructuración del plantel profesional, y en las últimas horas confirmó una nueva baja. Luego de concretar la rescisión de contrato con Joel Soñora, la dirigencia llegó a un acuerdo similar con José Barreto, quien no estaría presente este lunes por la tarde en el retorno del plantel a los entrenamientos en el predio 4 de Junio, bajo las órdenes del entrenador Ezequiel Medrán.

El delantero, de 25 años, había arribado al club a mediados de temporada procedente de San Telmo , donde había tenido un muy buen desempeño en la Primera Nacional.

Sin embargo, su paso por el Sabalero no cumplió con las expectativas: disputó 22 partidos en el certamen de la categoría, de los cuales 11 fueron como titular y 11 ingresando desde el banco, siendo reemplazado también en 11 oportunidades. No marcó goles y recibió tres tarjetas amarillas.

Además, Barreto tuvo participación en un solo encuentro de Copa Argentina, cuando ingresó en el segundo tiempo en la eliminación frente a San Martín de Tucumán por penales, tras el empate sin goles en el Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela.

Más salidas en carpeta de Colón

La salida de Barreto no será la última. Desde la dirigencia rojinegra confirmaron que las gestiones continúan con otros futbolistas cuyos vínculos expiran a fin de año. Entre los casos más avanzados aparecen los de Gonzalo Bettini, Facundo Sánchez, Marcos Díaz y Emmanuel Gigliotti, todos con una salida inminente.

La intención de la comisión directiva es depurar el plantel antes del cierre del año, con el objetivo de reducir el número de profesionales y la carga salarial, ya que el equipo quedó sin competencias hasta 2026.

Ezequiel Medrán, quien asumió el mando tras el cierre de la temporada, pretende contar con un grupo más acotado, compuesto en su mayoría por futbolistas que formarán parte del proyecto 2026. En paralelo, los juveniles que venían trabajando con el primer equipo volverán a hacerlo bajo las órdenes de Martín Minella en Reserva, aunque no se descarta que varios sean tenidos en cuenta nuevamente en la próxima pretemporada.

Con estas salidas, Colón empieza a darle forma a un nuevo ciclo deportivo, que busca orden y proyección, después de un año de altibajos y una etapa de transición marcada por cambios tanto en el banco de suplentes como en la estructura del plantel. Sin embargo, la consigna está fundamentada en lo económico, ya que lo deportivo dependerá del plan de la nueva Comisión Directiva.