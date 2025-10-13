Provincia informa que las escuelas estarán abiertas este martes y que los docentes deberán completar la Declaración Jurada

El documento estará vigente para quienes no adhieran a la medida de fuerza y que efectivamente concurran a cumplir funciones este martes

El Gobierno de Santa Fe recuerda que todas las escuelas estarán abiertas este martes 14 , a la vez que confirmó que descontará el día no trabajado por el paro convocado por un gremio nacional y apoyado por un gremio provincial. Además, pone a disposición para quienes no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta , tanto mensual como trimestral.

Quienes concurran a sus puestos laborales podrán completar la Declaración Jurad a de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo” ( https://www.santafe.gob.ar/milegajo ) .

Al ingresar a “Mi Legajo”, como lo hace habitualmente, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 14 de octubre. Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación. Tendrán plazo de cumplimentarla desde el martes 14 hasta el jueves 16, inclusive.

En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta.

