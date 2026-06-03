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Policías realizaron maniobras de RCP y salvaron a un bebé de un mes en Alto Verde

La rápida intervención de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería permitió salvar a un bebé de un mes que había sufrido una broncoaspiración en Alto Verde. Tras ser estabilizado en el lugar, fue derivado al Hospital de Niños Orlando Alassia

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de junio 2026 · 10:40hs
Agentes del Cuerpo Guardia de Infantería le salvaron la vida a un bebé de un mes tras practicarle maniobras de RCP en Alto Verde.

gentileza

Agentes del Cuerpo Guardia de Infantería le salvaron la vida a un bebé de un mes tras practicarle maniobras de RCP en Alto Verde.

Este martes, durante la siesta, oficiales del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 hacia el barrio Alto Verde tras el reporte de una emergencia médica.

Al llegar al lugar, encontraron a una mujer de 46 años visiblemente alterada que sostenía en brazos a un bebé de apenas un mes. La mujer les explicó que el niño no podía respirar luego de haber sido amamantado.

Ante la gravedad de la situación, los policías realizaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y tareas de primeros auxilios para desobstruir las vías aéreas del lactante. Tras lograr estabilizarlo, trasladaron de urgencia al bebé junto a su madre al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde quedó internado en observación y en buen estado de salud.

El procedimiento fue llevado adelante por la suboficial Ayelén Alba y el inspector Daniel Monje, ambos integrantes del Cuerpo Guardia de Infantería de la Policía de Santa Fe.

Se trata del segundo salvataje de estas características en menos de 48 horas, luego de que el lunes efectivos de la Brigada de Orden Urbano (BOU) asistieran a otro menor que había dejado de respirar en la ciudad de Santa Fe.

Reflejos y rápida reacción

Debido a la urgencia del caso y ante la demora de una ambulancia, los efectivos actuaron de inmediato y comenzaron a practicar maniobras de reanimación para restablecer la respiración del pequeño. Una vez estabilizado, lo trasladaron en un móvil policial, acompañado por su abuela, hasta el Hospital de Niños Orlando Alassia.

En el centro de salud, los médicos diagnosticaron una broncoaspiración por lactancia y confirmaron que el bebé se encontraba estable y fuera de peligro. El menor quedó internado para recibir la atención correspondiente y realizar controles médicos de rutina.

Posteriormente, se llevaron adelante las actuaciones de rigor.

Reconocimiento a los policías

La intervención de la suboficial Ayelén Alba y del inspector Daniel Monje fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó a la fiscalía de Flagrancia en turno.

Desde la fuerza policial solicitaron un informe sobre la evolución del estado de salud del niño y destacaron el accionar de ambos efectivos, quienes recibieron el reconocimiento de sus superiores por la rápida y efectiva respuesta ante la emergencia.

El primer salvataje ocurrió el lunes

Este es el segundo episodio en apenas 48 horas en el que efectivos policiales intervienen exitosamente en una emergencia médica con menores de edad.

El caso anterior, publicado por UNO Santa Fe, ocurrió durante la mañana del lunes frente a la iglesia del Tránsito, sobre avenida Blas Parera y Don Guanella. Allí, dos efectivos de la Brigada de Orden Urbano (BOU) asistieron a una mujer de 26 años que pedía ayuda desesperadamente porque su hijo, de un año, había dejado de respirar.

Los policías realizaron maniobras de RCP, lograron que el niño recuperara la respiración y posteriormente trasladaron al menor junto a su madre al Hospital Iturraspe para una evaluación médica.

• LEER MÁS: Policías socorrieron a un bebé que convulsionó y no respiraba en avenida Blas Parera

policías Alto Verde RCP bebé
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