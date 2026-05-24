Con una pista de madera importada, avanza la obra del nuevo velódromo de Rafaela: será el segundo del país

La obra en Rafaela ya supera el 80 % de avance y contará con una pista homologada por la Unión Ciclista Internacional.

Inversión y capacidad: La provincia invierte en esta obra que será el segundo velódromo cubierto del país y sede de los Juegos Suramericanos 2026.

Tecnología internacional: La pista es montada por una firma canadiense con materiales de Finlandia, China y EE.UU.

Obra del velódromo: El nuevo velódromo de Rafaela avanza con la instalación de su pista de madera homologada por la UCI.

El Gobierno de Santa Fe avanza con una de las etapas más importantes en la construcción del nuevo velódromo de Rafaela , sede que albergará las competencias de ciclismo de velocidad de los Juegos Suramericanos 2026 . Esta semana comenzaron oficialmente las tareas de montaje de la pista profesional de madera, una estructura homologada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y considerada una de las pocas de su tipo en el país.

Durante una recorrida por la obra, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la magnitud del proyecto y aseguró que “el nuevo velódromo es una joya para la provincia de Santa Fe” . Además, remarcó que la infraestructura se construye “con fondos enteramente santafesinos dispuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro”.

El funcionario explicó que la colocación de la pista representa “un hito dentro del proyecto”, ya que se trata del componente principal del estadio y fue diseñada bajo estándares internacionales para competencias de alto rendimiento.

Una pista construida con tecnología internacional

La pista fue adquirida mediante una compulsa internacional impulsada por la Provincia, debido a que existen muy pocas empresas en el mundo especializadas en la construcción de velódromos homologados por la UCI.

La obra está a cargo de la firma canadiense Junek Velodromes, que utiliza madera fabricada en Finlandia, accesorios y tornillería de origen chino, y barandas y mamparas producidas en Estados Unidos. A su vez, la ingeniería y el montaje son realizados por especialistas mexicanos y canadienses, mientras que la mano de obra general corresponde a trabajadores santafesinos.

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El secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, detalló que las tareas preliminares comenzaron el 11 de mayo con capacitaciones para 24 obreros que trabajarán durante 11 semanas en el armado de la pista. Previamente se realizaron tareas de marcación, topografía, nivelación y preparación de las piezas.

“A nivel mundial se construyen solamente dos o tres velódromos de estas características por año”, señaló Pascualón, quien además destacó que el de Rafaela será el segundo velódromo cubierto de la Argentina. El único existente actualmente se encuentra en la provincia de San Juan.

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La inversión provincial destinada únicamente a la pista ronda los 1,2 millones de dólares, cifra que se suma a los más de 7.876 millones de pesos ya invertidos en la construcción de la estructura general del edificio.

Un estadio pensado para competencias internacionales

El velódromo se levanta en el sector sudeste del Ecoparque de Rafaela y formará parte de un complejo deportivo junto a las pistas de BMX y el Skate Park.

La pista de madera se monta sobre una platea de hormigón armado diseñada especialmente para cumplir con las exigencias técnicas de la disciplina. El estadio contará además con espacios para jueces, fotógrafos, deportistas, pista de calentamiento y áreas logísticas, además de un túnel exclusivo para delegaciones y emergencias.

El edificio también incluirá vestuarios, salas de doping, consultorio médico, áreas de apoyo para competencias internacionales y sectores destinados a prensa y autoridades.