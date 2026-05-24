Uno Santa Fe | Santa Fe | Rafaela

Con una pista de madera importada, avanza la obra del nuevo velódromo de Rafaela: será el segundo del país

La obra en Rafaela ya supera el 80 % de avance y contará con una pista homologada por la Unión Ciclista Internacional.

24 de mayo 2026 · 12:40hs
Obra del velódromo: El nuevo velódromo de Rafaela avanza con la instalación de su pista de madera homologada por la UCI.

Obra del velódromo: El nuevo velódromo de Rafaela avanza con la instalación de su pista de madera homologada por la UCI.
Tecnología internacional: La pista es montada por una firma canadiense con materiales de Finlandia

Tecnología internacional: La pista es montada por una firma canadiense con materiales de Finlandia, China y EE.UU.
Inversión y capacidad: La provincia invierte en esta obra que será el segundo velódromo cubierto del país y sede de los Juegos Suramericanos 2026.

Inversión y capacidad: La provincia invierte en esta obra que será el segundo velódromo cubierto del país y sede de los Juegos Suramericanos 2026.

El Gobierno de Santa Fe avanza con una de las etapas más importantes en la construcción del nuevo velódromo de Rafaela, sede que albergará las competencias de ciclismo de velocidad de los Juegos Suramericanos 2026. Esta semana comenzaron oficialmente las tareas de montaje de la pista profesional de madera, una estructura homologada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y considerada una de las pocas de su tipo en el país.

Durante una recorrida por la obra, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la magnitud del proyecto y aseguró que “el nuevo velódromo es una joya para la provincia de Santa Fe”. Además, remarcó que la infraestructura se construye “con fondos enteramente santafesinos dispuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro”.

El funcionario explicó que la colocación de la pista representa “un hito dentro del proyecto”, ya que se trata del componente principal del estadio y fue diseñada bajo estándares internacionales para competencias de alto rendimiento.

Una pista construida con tecnología internacional

La pista fue adquirida mediante una compulsa internacional impulsada por la Provincia, debido a que existen muy pocas empresas en el mundo especializadas en la construcción de velódromos homologados por la UCI.

La obra está a cargo de la firma canadiense Junek Velodromes, que utiliza madera fabricada en Finlandia, accesorios y tornillería de origen chino, y barandas y mamparas producidas en Estados Unidos. A su vez, la ingeniería y el montaje son realizados por especialistas mexicanos y canadienses, mientras que la mano de obra general corresponde a trabajadores santafesinos.

20260524-053502-2026-05-24_10-23-14

El secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, detalló que las tareas preliminares comenzaron el 11 de mayo con capacitaciones para 24 obreros que trabajarán durante 11 semanas en el armado de la pista. Previamente se realizaron tareas de marcación, topografía, nivelación y preparación de las piezas.

“A nivel mundial se construyen solamente dos o tres velódromos de estas características por año”, señaló Pascualón, quien además destacó que el de Rafaela será el segundo velódromo cubierto de la Argentina. El único existente actualmente se encuentra en la provincia de San Juan.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos 2026: más de 2.700 voluntarios ya se sumaron para participar de un evento histórico

La inversión provincial destinada únicamente a la pista ronda los 1,2 millones de dólares, cifra que se suma a los más de 7.876 millones de pesos ya invertidos en la construcción de la estructura general del edificio.

Un estadio pensado para competencias internacionales

El velódromo se levanta en el sector sudeste del Ecoparque de Rafaela y formará parte de un complejo deportivo junto a las pistas de BMX y el Skate Park.

La pista de madera se monta sobre una platea de hormigón armado diseñada especialmente para cumplir con las exigencias técnicas de la disciplina. El estadio contará además con espacios para jueces, fotógrafos, deportistas, pista de calentamiento y áreas logísticas, además de un túnel exclusivo para delegaciones y emergencias.

El edificio también incluirá vestuarios, salas de doping, consultorio médico, áreas de apoyo para competencias internacionales y sectores destinados a prensa y autoridades.

Rafaela obra Santa Fe Juegos Suramericanos
Noticias relacionadas
Tiroteo en Barrio Los Hornos: Un joven de 19 años disparó contra una vivienda en madrugada.

Pánico en barrio Los Hornos: un joven de 19 años tiroteó el frente de una vivienda en la madrugada

Dos motociclistas fueron interceptados en la Ruta 11 con más de tres kilos de cocaína.

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

santa fe ante la llegada de un posible supernino en el segundo semestre: que dicen los cientificos y por que preocupa su intensidad

Santa Fe ante la llegada de un posible "superniño" en el segundo semestre: qué dicen los científicos y por qué preocupa su intensidad

Frío invernal: El domingo 24 de mayo amaneció mayormente despejado con 7°C y máxima de 19°C.

Entre niebla y frío: así estará el tiempo este domingo en Santa Fe

Lo último

Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Radiografía del bienestar en la provincia de Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida en las 50 principales ciudades

Radiografía del bienestar en la provincia de Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida en las 50 principales ciudades

Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Último Momento
Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Radiografía del bienestar en la provincia de Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida en las 50 principales ciudades

Radiografía del bienestar en la provincia de Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida en las 50 principales ciudades

Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Franco Vivian volvió al triunfo en TC2000 tras una final caótica en Salta

Franco Vivian volvió al triunfo en TC2000 tras una final caótica en Salta

Diego Milito rompió el silencio tras la salida de Gustavo Costas en Racing: Era un final de ciclo

Diego Milito rompió el silencio tras la salida de Gustavo Costas en Racing: "Era un final de ciclo"

Ovación
Matías Godoy, otra vez afuera en Colón: crecen las dudas sobre su futuro

Matías Godoy, otra vez afuera en Colón: crecen las dudas sobre su futuro

River y Belgrano definen al campeón del Apertura en una final cargada de historia

River y Belgrano definen al campeón del Apertura en una final cargada de historia

Colapinto, por otra hazaña en la Fórmula 1 en el GP de Canadá

Colapinto, por otra hazaña en la Fórmula 1 en el GP de Canadá

La Zona A entra en ebullición: juegan los rivales de Colón en la fecha 15

La Zona A entra en ebullición: juegan los rivales de Colón en la fecha 15

Tirante y Trungelliti avanzaron a segunda ronda de Roland Garros

Tirante y Trungelliti avanzaron a segunda ronda de Roland Garros

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación