River abrochó a su tercer refuerzo de cara a la Copa Sudamericana

El jugador se sumará en las próximas horas a la pretemporada en San Martín de Los Andes.

4 de enero 2026 · 19:26hs
El defensor uruguayo del Flamengo de Brasil, Matías Viña, es nuevo refuerzo de River que adquirió sus servicios a préstamo por un año y con una obligación de compra de la mitad de su ficha.

El tres veces campeón de la Copa Libertadores de América viajará esta tarde de Rio de Janeiro a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y, en horas del lunes, emprender vuelo hacía la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes donde River está realizando la pretemporada.

Sin lugar en Flamengo y opacado por Alex Sandro y Ayrton Lucas en el lateral izquierdo, el defensor aceptó sumarse al ´Millonario´ con el objetivo de realizar un buen semestre individual que le haga ganarse un lugar entre los 26 jugadores que el entrenador argentino de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, eligirá para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La ficha de Matías Viña, nuevo refuerzo de River

Formado en Nacional de Montevideo donde debutó en 2017, el defensor disputó 47 partidos, marcó 5 goles y conquistó 6 títulos nacionales en el ´Bolso´ hasta enero de 2020 cuando fue vendido al Palmeiras de Brasil por 8.3 millones de dólares.

En el equipo de San Pablo disputó 70 encuentros, anotó 5 tantos y conquistó 4 títulos, entre ellos, dos Copas Libertadores. En 2021, Viña recaló en la Roma de Italia a cambio de 13 millones de dólares y, en la capital italiana, conquistó la UEFA Conference League 2021/22 y jugó 44 partidos en dos años hasta salir cedido al Bournemouth de Inglaterra y el Sassuolo.

Al retorno de su préstamo en Sassuolo en enero de 2024, el defensor oriundo de Canelones fue traspasado al Flamengo de Brasil por 8.1 millones de dólares y, en el equipo carioca, jugó 32 partidos, marcó un gol y conquistó cuatro títulos, entre ellos, la última Copa Libertadores ganada al Palmeiras en Lima, Perú.

El exColón Tomás Galván vuelve a River y será considerado por Gallardo

Dos viejos rivales en el horizonte de River, de cara a la pretemporada

Boca y River sin títulos en 2025: ¿cuánto hacía que los gigantes no cerraban un año en blanco?

San Lorenzo plantó bandera y rechazó la primera oferta de River por Jhohan Romaña

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Liverpool se descuidó y no pasó del empate ante Fulham por Premier League

River abrochó a su tercer refuerzo de cara a la Copa Sudamericana

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe