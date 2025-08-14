Uno Santa Fe | Ovación | River

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

River visitará a Libertad de Paraguay, a partir de las 21.30, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

14 de agosto 2025 · 07:47hs
River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

Libertad recibe a River este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Tigo La Huerta, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El equipo argentino llega en un momento irregular a esta instancia clave del certamen continental, pero como favorito de la serie tras una buena primera fase de grupos. De avanzar a cuartos, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Probables formaciones de Libertad vs River por Copa Libertadores

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

