River despidió a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez

A través de sus redes sociales, River despidió a los cuatro jugadores que formaron parte de la historia del club y cuyos contratos no fueron renovados

28 de noviembre 2025 · 21:32hs
River despidió a Enzo Pérez y a otros jugadores históricos a los cuales no se les renovó el contrato.

River despidió a Enzo Pérez y a otros jugadores históricos a los cuales no se les renovó el contrato.

River comenzó su rearmado para la temporada 2026 y oficializó en redes sociales que jugadores históricos y campeones de la Copa Libertadores 2018 dejaran la institución, como es el caso de Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández y Gonzalo "Pity" Martínez. Equiparándoles con Miguel Ángel Borja, una despedida que se sintió como tibia por los fanáticos.

La despedida de River a cuatro jugadores históricos

Finalmente la derrota agónica ante Racing fue la última función para varios de los denominados "héroes de Madrid", como es el caso del volante de 39 años, cuyo contrato estaba próximo a llegar a su fin y finalmente dará un paso al costado tras un año para el olvido de un equipo en el que fue perdiendo minutos, más allá de sus últimas dos titularidades frente a Vélez y Racing en el Clausura. "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!", expresó la entidad.

El mendocino retornó al Millonario en enero del corriente, tras un año en Estudiantes luego de finalizar su primer ciclo en Núñez en medio de un conflicto con el por entonces entrenador Martín Demichelis. Un efímero periplo donde disputó 37 encuentros, perdiendo terreno con el correr de la campaña y tiene como imagen final sus dichos tras perder con Racing, donde fue el único jugador del plantel en tomar la palabra, en representación de todo el grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/1994539679077802089&partner=&hide_thread=false

También Milton Casco recibió sus flores tras 10 ininterrumpidos en la institución, un ciclo en el cual mostró su gran versatibilidad para jugar con el equipo más le precisara y le permitió recoletar 12 títulos en 316 encuentros, entre los futbolistas con más presencias. "Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River", afirmó el Millo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/1994544460126941306&partner=&hide_thread=false

Otro volante que regresó al club y vuelve a irse es Nacho Fernández, que tras volver de Atlético Mineiro no logró demostrar el nivel que tenía previo a su salida en 2022. Un jugador que nunca se escondió y estuvo presente en todas las bravas, por más de que ello le significase ser caras de algunas derrotas muy dolorosas,. Su despedida definitiva llega tras 315 partidos, 42 goles y 11 títulos; claro, Madrid incluido: "Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos ¡Gracias, Nacho!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/1994549703372075165&partner=&hide_thread=false

También llegó la despedida formal para Gonzalo "Pity" Martínez, un retorno a mediados de 2023 afectado por una serie de lesiones de gravedad que le impidieron sumar continuidad, despidiéndose a sus 32 años con 193 partidos, ocho títulos y entre sus 37 goles tal vez el más gritado en la historia del club. "8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity!", se despidió el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/1994554646711464048&partner=&hide_thread=false

