Río Paraná: anticipan niveles medios-bajos durante el verano y sin crecidas extraordinarias

Los análisis oficiales indican que el río no presentará crecidas extraordinarias durante el verano. El Instituto Nacional del Agua y la Provincia prevén niveles medios-bajos y lluvias inferiores a lo normal en la región litoraleña.

La Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe prevé que el caudal del río Paraná se mantenga entre niveles medios-bajos y medios durante los próximos meses, sin escenarios de crecidas extraordinarias en el corto plazo. Según el Instituto Nacional del Agua (INA) , el comportamiento del río seguirá estable y condicionado por una temporada con lluvias inferiores a lo normal en toda la región litoraleña.

El Gobierno provincial realizó un análisis integral de los informes hidrométricos recientes. De acuerdo a los modelos climáticos, el Paraná mantendrá niveles moderados entre noviembre, diciembre y enero , con una tendencia a recuperarse hacia valores medios , aunque sin superar rangos habituales.

El INA confirmó mediante su último Pronóstico Hidrométrico del tramo argentino del río Paraná que las próximas semanas mostrarán tendencias sobre valores medios diarios, con monitoreo constante y actualización prevista para el 9 de diciembre, cuando se publicarán nuevos pronósticos a 7 y 14 días

pronostico rio parana 05-12-2025 Pronóstico actualizado Río Paraná según datos INA gentileza

Influencia climática: transición hacia La Niña

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos explicaron que el fenómeno El Niño–Oscilación Sur (ENOS) continúa bajo condiciones neutrales, pero con una evolución hacia La Niña durante el próximo trimestre. Este escenario implica menores aportes hídricos y baja probabilidad de crecidas, debido a una reducción en los volúmenes de precipitaciones sobre las cuencas brasileñas de los ríos Paraná y Paraguay.

Proyección para 2026

Los especialistas estiman que el evento La Niña comenzará a desactivarse hacia marzo de 2026, retornando a condiciones climáticas neutrales en el primer semestre del año. Hacia el invierno podría registrarse mayor probabilidad de condiciones El Niño, lo que favorecería un incremento gradual de caudales.

Lluvias por debajo de lo normal en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional sostiene que en el Litoral y la zona mesopotámica las precipitaciones del verano estarán por debajo de los valores promedio, lo que generará un aporte limitado a la cuenca del Paraná. En el oeste santafesino, en tanto, se prevén lluvias entre normales e inferiores a lo normal, afectando las recargas superficiales.

Subcuencas sin excedentes

Las subcuencas brasileñas muestran índices de humedad entre normales y secos, mientras que el sistema de embalses de la cuenca alta mantiene un almacenamiento del 65 %, porcentaje considerado normal pero sin excedentes significativos, lo que reduce la posibilidad de cambios bruscos o crecientes súbitas.

Monitoreo permanente y planificación hídrica

La Provincia recordó que cuenta con una red de 50 estaciones de monitoreo hídrico, a las que se suman otras 50 de administración nacional, para un total de 100 puntos de control distribuidos en todo el territorio santafesino. Eso permite obtener datos en tiempo real para evaluar:

Caudales

Niveles del río

Eventos hidrometeorológicos

Riesgo hídrico en áreas urbanas y rurales

Además, se realizan campañas de aforos para medir distintos caudales y batimetrías para relevar el fondo del río y proyectar obras, intervenciones y alertas tempranas.