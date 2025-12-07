Racing dio el golpe en La Bombonera, eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Con un gol de Adrián Martínez, Racing venció a Boca 1-0 y jugará la final del Torneo Clausura ante Estudiantes o Gimnasia de La Plata

Racing venció a Boca y se metió en la final del Torneo Clausura.

Racing volvió a sacar chapa de candidato y con su victoria 1-0 sobre Boca en La Bombonera logró clasificarse a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

El encuentro lejos estuvo de las altas expectativas y Adrián Martínez logró torcer la balanza en favor de la Academia, con un sensacional cabezazo que le permitió romper su sequía de casi 10 partidos sin marcar y que permite al equipo de Gustavo Costas adueñarse del primer boleto en la final del certamen en Santiago del Estero.

En un duelo intenso, sin espacios y parejo, el equipo que dirige Gustavo Costas fue el más insistente y encontró la única ventaja del juego con un centro de Gabriel Rojas a Maravilla Martínez, quien conectó de cabeza y envió la pelota al fondo del arco defendido por Agustín Marchesín.

Embed - ¡RACING FINALISTA! Con GOL de MARAVILLA ELIMINÓ a BOCA en LA BOMBONERA | #Boca 0-1 #Racing | Resumen

De esta manera, Racing jugará el próximo sábado, desde las 21 en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero la final del Torneo Clausura ante el ganador del partido que este lunes jugarán Gimnasia y Estudiantes.