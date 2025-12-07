Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Racing dio el golpe en La Bombonera, eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Con un gol de Adrián Martínez, Racing venció a Boca 1-0 y jugará la final del Torneo Clausura ante Estudiantes o Gimnasia de La Plata

7 de diciembre 2025 · 21:59hs
Racing venció a Boca y se metió en la final del Torneo Clausura.

Racing venció a Boca y se metió en la final del Torneo Clausura.

Racing volvió a sacar chapa de candidato y con su victoria 1-0 sobre Boca en La Bombonera logró clasificarse a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

Racing dio el golpe y jugará la final del Torneo Clausura

El encuentro lejos estuvo de las altas expectativas y Adrián Martínez logró torcer la balanza en favor de la Academia, con un sensacional cabezazo que le permitió romper su sequía de casi 10 partidos sin marcar y que permite al equipo de Gustavo Costas adueñarse del primer boleto en la final del certamen en Santiago del Estero.

En un duelo intenso, sin espacios y parejo, el equipo que dirige Gustavo Costas fue el más insistente y encontró la única ventaja del juego con un centro de Gabriel Rojas a Maravilla Martínez, quien conectó de cabeza y envió la pelota al fondo del arco defendido por Agustín Marchesín.

Embed - ¡RACING FINALISTA! Con GOL de MARAVILLA ELIMINÓ a BOCA en LA BOMBONERA | #Boca 0-1 #Racing | Resumen

De esta manera, Racing jugará el próximo sábado, desde las 21 en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero la final del Torneo Clausura ante el ganador del partido que este lunes jugarán Gimnasia y Estudiantes.

Boca Racing Clausura
Noticias relacionadas
boca y argentinos, por un lugar en las semifinales del clausura

Boca y Argentinos, por un lugar en las semifinales del Clausura

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del ascenso a Primera Nacional.

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

argentino de rally: mas que coyote fue un correcaminos en cordoba

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

roma cayo ante cagliari y desaprovecho la chance de ponerse a tiro de la cima

Roma cayó ante Cagliari y desaprovechó la chance de ponerse a tiro de la cima

Lo último

Racing dio el golpe en La Bombonera, eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Racing dio el golpe en La Bombonera, eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Último Momento
Racing dio el golpe en La Bombonera, eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Racing dio el golpe en La Bombonera, eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Ovación
Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: Está todo en stand by

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: "Está todo en stand by"

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"