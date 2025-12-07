Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

El mánager de Morón, Leandro Villarruel, admitió el sondeo previo de Colón, pero lo desestimó: "Le deseo una gran gestión al señor José Alonso por pensar en mí"

Mientras Colón espera por la llegada de Diego Colotto como mánager, uno de los nombres que sonó en la previa de las elecciones por la lista Tradición Sabalera fue Leonardo Villarruel , actual director deportivo de Deportivo Morón. Ahora que pasó todo, confirmó que fue sondeado por José Alonso .

En diálogo con Solo Ascenso, Villarruel no escondió nada. Primero elogió el momento del Gallito y la relación con el entrenador. “Walter Otta tiene sed de revancha y las mismas ganas de lograr algo importante en este club. No hay posibilidades de que se vaya”, aseguró, dejando en evidencia la convicción del proyecto.

El dirigente también hizo un balance del 2024 y el recorrido en la Primera Nacional: “El año fue muy bueno. Hicimos la mejor campaña de la historia del club en Segunda División. Nos quedó ese sabor amargo del partido en Madryn después de haber sido muy superiores, pero eso se irá yendo”, remarcó.

image El mánager admitió el sondeo de Colón antes de las elecciones.

El sondeo de Colón

Luego llegó la confesión que impacta en el mundo Colón. Villarruel reconoció que hubo contacto formal desde Santa Fe. “Se contactaron conmigo desde Colón. Estoy agradecido y le deseo una gran gestión al señor José Alonso por pensar en mí”, expresó.

Sin embargo, rápidamente explicó por qué dijo que no: “Necesitaba tener la revancha en mi último año en Morón. Vamos a hacer lo imposible otra vez para ser protagonistas y, a fin de 2026, ahí sí finalizar este proceso”.