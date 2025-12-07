Uno Santa Fe | Colón | Colón

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

El mánager de Morón, Leandro Villarruel, admitió el sondeo previo de Colón, pero lo desestimó: "Le deseo una gran gestión al señor José Alonso por pensar en mí"

Ovación

Por Ovación

7 de diciembre 2025 · 10:17hs
Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Prensa Morón

Mientras Colón espera por la llegada de Diego Colotto como mánager, uno de los nombres que sonó en la previa de las elecciones por la lista Tradición Sabalera fue Leonardo Villarruel, actual director deportivo de Deportivo Morón. Ahora que pasó todo, confirmó que fue sondeado por José Alonso.

• LEER MÁS: Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

En diálogo con Solo Ascenso, Villarruel no escondió nada. Primero elogió el momento del Gallito y la relación con el entrenador. “Walter Otta tiene sed de revancha y las mismas ganas de lograr algo importante en este club. No hay posibilidades de que se vaya”, aseguró, dejando en evidencia la convicción del proyecto.

• LEER MÁS: San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

El dirigente también hizo un balance del 2024 y el recorrido en la Primera Nacional: “El año fue muy bueno. Hicimos la mejor campaña de la historia del club en Segunda División. Nos quedó ese sabor amargo del partido en Madryn después de haber sido muy superiores, pero eso se irá yendo”, remarcó.

image
El m&aacute;nager admiti&oacute; el sondeo de Col&oacute;n antes de las elecciones.

El mánager admitió el sondeo de Colón antes de las elecciones.

El sondeo de Colón

Luego llegó la confesión que impacta en el mundo Colón. Villarruel reconoció que hubo contacto formal desde Santa Fe. “Se contactaron conmigo desde Colón. Estoy agradecido y le deseo una gran gestión al señor José Alonso por pensar en mí”, expresó.

• LEER MÁS: Colotto se despidió de Independiente para asumir en Colón: "Me voy agradecido"

Sin embargo, rápidamente explicó por qué dijo que no: “Necesitaba tener la revancha en mi último año en Morón. Vamos a hacer lo imposible otra vez para ser protagonistas y, a fin de 2026, ahí sí finalizar este proceso”.

Colón José Alonso mánager
Noticias relacionadas
san juan y el futuro incierto del pulga en colon: si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

colotto se despidio de independiente para asumir en colon: me voy agradecido

Colotto se despidió de Independiente para asumir en Colón: "Me voy agradecido"

facundo callejo volvio a expresar su deseo de jugar en colon: soy hincha, me encantaria

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: "Soy hincha, me encantaría"

diego colotto, con el camino allanado para firmar en colon

Diego Colotto, con el camino allanado para firmar en Colón

Lo último

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

Último Momento
Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La delicada situación del transporte en Santa Fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

La delicada situación del transporte en Santa Fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Ovación
Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"