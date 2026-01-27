Uno Santa Fe | Ovación | River

River, a lo grande: Di Carlo anunció la ampliación y el techado total del Monumental

River confirmó una obra histórica que sumará 16.000 nuevas localidades, cubrirá todo el estadio y transformará al Más Monumental.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 19:22hs
River, a lo grande: Di Carlo anunció la ampliación y el techado total del Monumental

El Club Atlético River Plate anunció oficialmente el proyecto de finalización y techado integral del Estadio Más Monumental, una obra histórica que sumará 16.000 nuevas localidades y cubrirá a la totalidad de los espectadores.

El anuncio fue realizado por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, a través de un video institucional difundido en las últimas horas, en el que confirmó que los trabajos comenzarán en abril de este año, tendrán una duración estimada de tres años y se financiarán mediante créditos internacionales, sin afectar los ingresos corrientes del club.

El proyecto representa uno de los pasos más ambiciosos en la historia edilicia de River y apunta a consolidar al Monumental como uno de los estadios más modernos y emblemáticos del mundo. Según lo detallado, la obra se apoyará en la construcción de una nueva estructura perimetral de columnas que permitirá sostener tanto la ampliación de las tribunas como el futuro techo. Sobre esa base se levantará una tribuna alta continua que unificará las actuales San Martín, Belgrano, Sívori y Centenario, formando una tribuna 360° que rodeará todo el estadio.

Esta nueva bandeja incorporará 16.000 localidades adicionales, todas destinadas a socios, con butacas de color rojo y blanco que formarán una “bandera 360” en lo más alto del Monumental. Además, la estructura permitirá la colocación de una cubierta que llegará hasta el límite del campo de juego y protegerá prácticamente a la totalidad del público, un cambio trascendental en la experiencia de quienes asisten al estadio.

En su discurso, Di Carlo remarcó el fuerte sentido histórico del anuncio y subrayó que no se trata de un hecho aislado ni fundacional, sino de la continuidad de un proceso que lleva más de ocho décadas. En ese recorrido mencionó a figuras clave de la historia riverplatense como Antonio Vespucio Liberti, impulsor de la compra de los terrenos; José Julián Degrossi, responsable de la construcción inicial; y Enrique Pardo, quien completó el cierre de la herradura. Según expresó, esta nueva etapa es la prolongación natural de ese legado.

El presidente también puso especial énfasis en la continuidad política e institucional del club. Destacó el trabajo iniciado hace 12 años durante la gestión de Rodolfo D’Onofrio y continuado por Jorge Brito, etapa en la que se sentaron las bases para el actual proyecto. En ese sentido, señaló que la renovación integral del campo de juego durante la pandemia fue un punto de inflexión que permitió repensar el estadio y avanzar luego con un plan integral de obras.

Desde el punto de vista técnico, Di Carlo explicó que el diseño fue desarrollado a lo largo de un año junto a la compañía alemana SBP, reconocida a nivel internacional por haber participado en estadios icónicos de distintas partes del mundo. El trabajo contó además con la participación activa de Mariano Taratuty, vicepresidente del club, quien tuvo un rol central en el desarrollo del proyecto a lo largo de las distintas administraciones.

Las claves del plan en el Más Monumental

Uno de los aspectos centrales del anuncio fue el esquema de financiamiento. Según explicó el presidente, la obra se solventará a través de créditos otorgados por bancos internacionales, con tasas competitivas y plazos de largo término. El repago de ese financiamiento se realizará exclusivamente con los ingresos adicionales que genere el nuevo estadio, principalmente a partir de las nuevas localidades y abonos, sin comprometer recursos ordinarios como la cuota social, los derechos de televisión u otras fuentes habituales del club.

El proyecto también contempla una articulación permanente con el Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de mantener la armonía entre el estadio y el barrio. Di Carlo destacó el trabajo conjunto que permitió generar las condiciones necesarias para avanzar con una obra de esta magnitud, cuidando el entorno urbano y la convivencia con los vecinos.

En el cierre del anuncio, el presidente subrayó el rol central de los socios en la vida institucional de River. Agradeció especialmente a los más de 350.000 asociados y remarcó que el club, como asociación civil sin fines de lucro, puede encarar una obra de esta envergadura gracias al esfuerzo colectivo que sostiene su modelo social.

Con este anuncio, River Plate abre una nueva etapa en la historia del Monumental, que apunta no solo a ampliar su capacidad y modernizar su infraestructura, sino también a reforzar su identidad, su autosustentabilidad económica y su lugar como uno de los grandes escenarios del fútbol mundial.

River Di Carlo Más Monumental
Noticias relacionadas
daniel scioli esquivo las criticas a tapia y toviggino: ¿miedo politico o una salida apurada?

Daniel Scioli esquivó las críticas a Tapia y Toviggino: ¿miedo político o una salida apurada?

Los Pumas jugarán el 4 de julio con Escocia en la provincia de Córdoba.

Los Pumas ya tienen la hoja de ruta para jugar en nuestro país

formula 1: isack hadjar sufrio un fuerte accidente en barcelona

Fórmula 1: Isack Hadjar sufrió un fuerte accidente en Barcelona

la asb definio como se jugaran los torneos 2026

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

Lo último

Reforma penal juvenil de Milei: La punibilidad baja a 13 años con cumplimiento efectivo sin bajar las penas

Reforma penal juvenil de Milei: "La punibilidad baja a 13 años con cumplimiento efectivo sin bajar las penas"

Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

B° Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

B° Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

Último Momento
Reforma penal juvenil de Milei: La punibilidad baja a 13 años con cumplimiento efectivo sin bajar las penas

Reforma penal juvenil de Milei: "La punibilidad baja a 13 años con cumplimiento efectivo sin bajar las penas"

Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

B° Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

B° Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

Boca no se baja del mercado: refuerzos cerrados y nuevos nombres en la mira

Boca no se baja del mercado: refuerzos cerrados y nuevos nombres en la mira

Armani volvió a sufrir una molestia y no juega ante Gimnasia

Armani volvió a sufrir una molestia y no juega ante Gimnasia

Ovación
Lucas Menossi, nueva cara de Unión: Quiero volver al nivel que mostré en Tigre

Lucas Menossi, nueva cara de Unión: "Quiero volver al nivel que mostré en Tigre"

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: "Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse"

Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

Los Pumas ya tienen la hoja de ruta para jugar en nuestro país

Los Pumas ya tienen la hoja de ruta para jugar en nuestro país

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"