Lucas Menossi, nueva cara de Unión: "Quiero volver al nivel que mostré en Tigre"

Lucas Menossi luego de hacerse la revisación médica y antes de firmar contrato con Unión, remarcó que su objetivo es volver a ser el de Tigre.

El mediocampista Lucas Menossi ya dio el primer paso en su nueva etapa en Unión . Tras realizarse la revisación médica y antes de firmar su contrato, el volante habló con Radio Sol FM 91.5 y dejó en claro cuáles son sus metas en esta nueva etapa con la camiseta rojiblanca.

El futbolista, que se suma como una de las incorporaciones para reforzar la mitad de la cancha del equipo de Leonardo Madelón, mostró entusiasmo, autocrítica y el deseo de reencontrarse con su mejor versión.

Objetivos claros desde el primer día en Unión

Menossi explicó que su prioridad pasa por integrarse rápido y ponerse al servicio del equipo.

“Tratar de adaptarme al equipo donde me toque. La idea es ayudar desde el lugar que me toque estar”, señaló el volante, dejando en evidencia que llega con mentalidad colectiva.

El mediocampista entiende que Unión necesita funcionamiento y regularidad, y su intención es aportar equilibrio, experiencia y juego en una zona clave del campo.

Reencuentros y vínculos dentro del plantel

Uno de los puntos que destacó fue la presencia de viejos conocidos dentro del grupo, algo que puede acelerar su adaptación.

“Hay jugadores en el plantel que los conozco, como los hermanos Pittón, por ejemplo. Con Bruno, con Mauro, también con Julián de mi paso por San Lorenzo, así que tengo muy buena relación”, contó.

Lucas Menossi revisión médica unión.jpg Lucas Menossi esperando el momento para hacerse la revisación médica en Unión.

Estos lazos previos pueden resultar importantes para que el mediocampista se sienta cómodo rápidamente en el vestuario tatengue.

El desafío personal de Lucas Menossi: volver a su mejor versión

Más allá de lo grupal, Menossi también habló de su desafío individual, con una referencia directa a su etapa más recordada en el fútbol argentino.

“La idea es volver a aquel nivel que mostré en Tigre, que es el que la gente recuerda. Intentar estar lo más cerca posible de ese rendimiento para poder ayudar al equipo”, expresó.

Con esa frase, el volante dejó claro que su llegada a Unión también representa una oportunidad personal de revancha y consolidación.

Experiencia para la mitad de la cancha

Unión suma así a un mediocampista con recorrido, dinámica y capacidad para ocupar distintos roles en la zona central. Menossi no solo aportará juego, sino también lectura táctica y compromiso en la recuperación.

Mientras se ultiman detalles contractuales, en Santa Fe ya lo esperan para ponerse a las órdenes de Madelón y empezar a escribir su historia con la rojiblanca.