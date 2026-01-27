Uno Santa Fe | Santa Fe | candioti sur

Barrio Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

Un delincuente entró a una casa mientras una madre y sus hijos menores de edad dormían. Los vecinos apuntan directamente a los limpiavidrios, cuidacoches de la zona y a la gran cantidad de personas en situación de calle que pernoctan por el barrio, como los principales motivos de la creciente ola de inseguridad. VIDEO.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de enero 2026 · 19:56hs
Barrio Candioti Sur

La madrugada de este martes volvió a exponer la vulnerabilidad de los vecinos de barrio Candioti Sur. Minutos antes de las 2 de la madrugada, un delincuente protagonizó un hecho de extrema gravedad al ingresar a una vivienda ubicada en calle Dorrego al 3.000, mientras sus ocupantes —una madre y sus dos hijos menores de edad— descansaban en la planta alta.

El delincuente empleó una técnica de escruche y escalamiento que se volvió recurrente en la zona en los últimos meses: trepó por los techos de una propiedad vecina en la esquina de Dorrego y Sargento Cabral hasta ganar el centro de la manzana. Desde allí, descendió a un patio interno y accedió al interior de la casa. Las cámaras de seguridad captaron el perturbador momento en que el sujeto recorrió con total parsimonia la planta baja durante varios minutos, seleccionando objetos de valor.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el sujeto recorrió sigilosamente la planta baja durante varios minutos, logrando sustraer una computadora portátil (notebook) y otros elementos de valor antes de huir por la misma vía.

Video robo vivienda casa con madre e hijos en barrio Candioti Sur

Robo grabado y final en barrio Roma

El raid delictivo del sospechoso terminó lejos del lugar del hecho. Gracias al aviso de vecinos que detectaron movimientos sospechosos en las alturas, la policía montó un operativo que permitió interceptar al sujeto en las inmediaciones del Hospital de Niños, en jurisdicción de barrio Roma.

Al momento de la requisa, los efectivos policiales encontraron dentro de su mochila una computadora portátil y diversos elementos personales. Un detalle fue determinante para la resolución del caso: las pertenencias llevaban el nombre y la dirección de las víctimas de calle Dorrego, lo que permitió a la fuerza contactar a la familia y restituir los bienes de inmediato.

Un barrio al límite

Pese al éxito del procedimiento policial y la recuperación de lo robado, el clima en Candioti Sur es de máxima alerta e indignación. Los residentes denuncian que la zona está siendo "castigada" por una ola de delitos y vinculan el incremento de la inseguridad a la falta de control sobre personas que merodean el sector bajo la fachada de cuidacoches o limpiavidrios, incluso por el incremento de personas en situación de calle que pernoctan por el barrio.

“La situación pudo haber terminado en una tragedia”, expresaron allegados a la familia afectada, haciendo hincapié en el peligro extremo que representó tener a un delincuente dentro del hogar mientras los ocupantes se encontraban en una situación de total vulnerabilidad total.

