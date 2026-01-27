Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal de Violencia de Género. La denuncia involucra a dos empleados de la cartera sanitaria por un hecho ocurrido en el edificio de calle Juan de Garay.

Escándalo en Salud: investigan a un empleado de 57 años por presunto abuso sexual a una compañera.

Un grave episodio sacude la cotidianeidad del Ministerio de Salud de Santa Fe. Este martes por la tarde, la sede central de la cartera sanitaria, ubicada en Juan de Garay al 2.800, en la capital provincial, fue el escenario de un operativo judicial y policial en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual cometido dentro del propio organismo .

El procedimiento fue encabezado por la fiscal Vivian Galeano, integrante de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según las primeras informaciones, la denuncia fue radicada por una mujer de 26 años, quien señaló como autor del ataque a un hombre de 57 años. Ambos protagonistas del caso se desempeñan como empleados de la administración pública provincial .

LEER MÁS: Investigan la denuncia de abuso sexual en una escuela de Santo Tomé: Educación activó el protocolo de abordaje

Peritajes en oficinas y baños

Durante la tarde, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) ingresó al edificio para realizar tareas técnicas fundamentales para la causa. Los efectivos llevaron adelante:

Peritaje fotográfico: registro exhaustivo de los lugares señalados en la denuncia.

Planimetría: relevamiento de distancias y ubicación de la oficina del imputado respecto a uno de los baños de damas del edificio, puntos donde se habrían desarrollado los hechos.

Estado de la causa

La investigación se encuentra en su etapa preliminar de recolección de pruebas. Hasta el momento, no se informaron detenciones, aunque el hombre de 57 años ya fue sindicado formalmente en el expediente. Se espera que en las próximas horas se soliciten registros de cámaras de seguridad y se tomen declaraciones testimoniales al personal que se encontraba en el lugar al momento del presunto ataque.

El hecho generó una profunda consternación entre los trabajadores del Ministerio de Salud, mientras se aguardan definiciones sobre posibles medidas administrativas o el apartamiento preventivo del sospechoso por parte de las autoridades provinciales.