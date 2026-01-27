Uno Santa Fe | Colón | Kevin López

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: "Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse"

El DT de Colón habló tras la práctica abierta y se refirió al caso Kevin López, al mercado de pases y a la búsqueda de funcionamiento antes del debut oficial.

27 de enero 2026 · 11:26hs
Colón transita la recta final de su preparación y Ezequiel Medrán dejó definiciones importantes luego de la práctica abierta en el predio 4 de Junio. El entrenador analizó el presente futbolístico, las búsquedas en el mercado y se detuvo en la sorpresiva situación de Kevin López, que finalmente no se sumó al plantel.

Mercado de pases, Kevin López y los puestos a reforzar

El nombre del día fue inevitable. Medrán no esquivó el tema y explicó cómo se dio la salida del volante: “La situación fue rara. Vino, se presentó, trabajó con nosotros de manera diferenciada porque a la tarde iba a hacer la revisación médica, y en el transcurrir de eso hubo llamados y el jugador decidió tomar otro rumbo”.

Lejos de dramatizar, dejó un mensaje claro sobre el perfil que buscan: “Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse. Los que vinieron lo hicieron con convicción y determinación, que para nosotros es clave”, marcando que la decisión de López fue “una situación individual de él”.

En cuanto a lo que resta del libro de pases, el DT fue concreto: “Estamos viendo si podemos cerrar en lugares puntuales donde queremos seguir reforzando”. Esos lugares tienen nombre y apellido táctico: “Estamos buscando un volante mixto, un volante ofensivo en la zona media, y un central por izquierda, preferentemente con pierna hábil”. Sobre uno de los apuntados, también bajó la ansiedad: “Hasta que no firmen, no se puede decir que esté cerrado. Es una de las opciones, pero hay tres nombres que la dirigencia está trabajando”, explicó en referencia al zaguero zurdo que pretende sumar el cuerpo técnico.

Funcionamiento del equipo, identidad y competencia interna

Más allá del mercado, Medrán hizo foco en la evolución futbolística tras los amistosos en Uruguay. “Seguimos profundizando en el funcionamiento del equipo. Esta semana vamos a hacer hincapié en eso”, remarcó, y valoró el rodaje: “Queríamos sumar volumen de fútbol e ir conociéndonos más”.

La idea de juego también empieza a definirse: “Buscamos un equipo agresivo, intenso, que tenga la capacidad de tomar el dominio del juego, a veces con pelota y a veces sin pelota, e interpretar los momentos”, sostuvo, sin olvidar la esencia rojinegra: “Respetar ese ADN que tiene Colón a la hora de competir”.

Sobre el armado del plantel fue claro y realista: “Estamos conformes, pero siempre uno quiere algo más que tal vez el mercado no permite”. Aun así, remarcó que la base está: “Tenemos un buen plantel en número y una base de juveniles que queremos que crezcan con este grupo”.

Finalmente, dejó una definición que atraviesa toda su gestión: “En el fútbol es rendimiento. Va a jugar el que esté en mejores condiciones, pero todos van a tener su momento porque el torneo es largo y vamos a necesitar de todos”. Una frase que resume la idea de competencia interna con la que Medrán pretende construir el Colón versión 2026.

