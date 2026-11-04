Uno Santa Fe | Ovación | River

Dura postura de River: Di Carlo cuestionó a Ramírez y elevó un pedido a la AFA

El presidente de River confirmó que el club presentó un reclamo ante la AFA para que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigirlo y cuestionó con dureza su actuación ante Boca.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 13:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Dura postura de River: Di Carlo cuestionó a Ramírez y elevó un pedido a la AFA

La derrota frente a Boca en la Bombonera todavía genera repercusiones en River. A tres días del Superclásico, Stéfano Di Carlo salió a exponer públicamente el malestar de la dirigencia con el arbitraje de Nicolás Ramírez y confirmó que la institución realizó una presentación formal ante la AFA para solicitar que el juez no vuelva a estar al frente de sus partidos. Sus declaraciones elevaron la tensión tras el polémico 1-0.

LEER MÁS:¿Clasifica a los playoffs? El panorama de River en el Clausura tras la caída ante Boca

Di Carlo apuntó contra Ramírez y habló de un problema estructural

En una entrevista con ESPN, el titular millonario no ahorró críticas hacia el árbitro del último Superclásico. “Fue un arbitraje desastroso. Al margen que Ramírez es un mal árbitro, fue decididamente a complicar el partido. Por eso, hemos pedido concretamente que no nos dirija más”, expresó.

La postura de River no quedó limitada a las decisiones tomadas durante el encuentro frente al Xeneize. Di Carlo consideró que las controversias arbitrales forman parte de una problemática mucho más amplia y cuestionó el funcionamiento general del sistema.

“Hay que salir de River y empezar a hablar de un problema sistémico. En todas las canchas se cuestiona a la gestión de la AFA”, sostuvo.

De todas maneras, el dirigente también reconoció las falencias futbolísticas de su equipo en la Bombonera. “River no pateó al arco, eso es inapelable, no nos representa, pero también sabemos cómo te desmoraliza cuando vos sentís la injusticia”, manifestó.

El Millonario terminó el clásico con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Desde la institución entienden que hubo diferentes criterios para sancionar acciones similares y ese malestar terminó trasladándose a un reclamo formal.

El futuro de River: Ponzio, la transición y las decisiones que vienen

Durante la entrevista, Di Carlo también repasó el proceso deportivo que atraviesa River después de la derrota en la final del Apertura frente a Belgrano. Según explicó, la dirigencia tenía una planificación establecida y decidió intervenir para elevar el nivel del plantel.

“Buscamos aumentar la jerarquía del plantel y tomamos decisiones fuertes. Empezamos a robustecer un equipo, que hoy se está consolidando”, explicó.

Otro de los temas abordados fue la conducción técnica. Tras la salida de Coudet, la dirigencia eligió a Leonardo Ponzio para hacerse cargo del equipo durante una etapa de transición, con la intención de evitar que un nuevo entrenador asumiera en medio de una competencia en marcha.

Di Carlo destacó la predisposición del exmediocampista y valoró sus primeros resultados: “Ponzio sacó el 70 por ciento de los puntos”.

Por último, anticipó que la institución realizará una evaluación del ciclo y definirá los próximos pasos. La intención es que quien continúe al frente del plantel pueda contar con una pretemporada completa para trabajar y diseñar su proyecto futbolístico.

El presidente, además, dejó una definición sobre el mercado que viene: River cuenta con una base competitiva, aunque necesita realizar ajustes puntuales. “Este es un buen plantel que requiere correcciones quirúrgicas”, concluyó.

River pedido Di Carlo Ramírez AFA
Noticias relacionadas
asi llegan boca y river a esta nueva edicion del superclasico

Así llegan Boca y River a esta nueva edición del Superclásico

river llega diezmado ante boca: tres bajas confirmadas y una duda de peso

River llega diezmado ante Boca: tres bajas confirmadas y una duda de peso

se viene un superclasico con riesgo de chaparrones y tormentas

Se viene un Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

river rechazo el torneo de 2027 y volvio a marcar diferencias con la conduccion de la afa

River rechazó el torneo de 2027 y volvió a marcar diferencias con la conducción de la AFA

Lo último

El Vasco analiza en Boca convocar a Aranda para el partido ante Defensa

El Vasco analiza en Boca convocar a Aranda para el partido ante Defensa

La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

Una semana después del descarrilamiento, siguen las tareas para remover el último vagón: vecinos piden mantenimiento en las vías para evitar una tragedia

Una semana después del descarrilamiento, siguen las tareas para remover el último vagón: vecinos piden mantenimiento en las vías para evitar una tragedia

Último Momento
El Vasco analiza en Boca convocar a Aranda para el partido ante Defensa

El Vasco analiza en Boca convocar a Aranda para el partido ante Defensa

La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

Una semana después del descarrilamiento, siguen las tareas para remover el último vagón: vecinos piden mantenimiento en las vías para evitar una tragedia

Una semana después del descarrilamiento, siguen las tareas para remover el último vagón: vecinos piden mantenimiento en las vías para evitar una tragedia

Los técnicos que baraja la dirigencia de Racing para el año próximo

Los técnicos que baraja la dirigencia de Racing para el año próximo

Mansilla, el arquero de Unión con más partidos al hilo recibiendo goles en la historia

Mansilla, el arquero de Unión con más partidos al hilo recibiendo goles en la historia

Ovación
La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

Unión-Vélez, uno de los duelos liberados de la última fecha de la fase regular del Clausura

Unión-Vélez, uno de los duelos liberados de la última fecha de la fase regular del Clausura

Unión y los promedios de 2027: los puntos que conservará y la campaña que perderá

Unión y los promedios de 2027: los puntos que conservará y la campaña que perderá

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Unión va por la clasificación el viernes, pero podría tener que esperar hasta el sábado

Unión va por la clasificación el viernes, pero podría tener que esperar hasta el sábado

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90