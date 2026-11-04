Dura postura de River: Di Carlo cuestionó a Ramírez y elevó un pedido a la AFA

El presidente de River confirmó que el club presentó un reclamo ante la AFA para que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigirlo y cuestionó con dureza su actuación ante Boca.

La derrota frente a Boca en la Bombonera todavía genera repercusiones en River . A tres días del Superclásico, Stéfano Di Carlo salió a exponer públicamente el malestar de la dirigencia con el arbitraje de Nicolás Ramírez y confirmó que la institución realizó una presentación formal ante la AFA para solicitar que el juez no vuelva a estar al frente de sus partidos. Sus declaraciones elevaron la tensión tras el polémico 1-0.

Di Carlo apuntó contra Ramírez y habló de un problema estructural

En una entrevista con ESPN, el titular millonario no ahorró críticas hacia el árbitro del último Superclásico. “Fue un arbitraje desastroso. Al margen que Ramírez es un mal árbitro, fue decididamente a complicar el partido. Por eso, hemos pedido concretamente que no nos dirija más”, expresó.

La postura de River no quedó limitada a las decisiones tomadas durante el encuentro frente al Xeneize. Di Carlo consideró que las controversias arbitrales forman parte de una problemática mucho más amplia y cuestionó el funcionamiento general del sistema.

“Hay que salir de River y empezar a hablar de un problema sistémico. En todas las canchas se cuestiona a la gestión de la AFA”, sostuvo.

De todas maneras, el dirigente también reconoció las falencias futbolísticas de su equipo en la Bombonera. “River no pateó al arco, eso es inapelable, no nos representa, pero también sabemos cómo te desmoraliza cuando vos sentís la injusticia”, manifestó.

El Millonario terminó el clásico con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Desde la institución entienden que hubo diferentes criterios para sancionar acciones similares y ese malestar terminó trasladándose a un reclamo formal.

El futuro de River: Ponzio, la transición y las decisiones que vienen

Durante la entrevista, Di Carlo también repasó el proceso deportivo que atraviesa River después de la derrota en la final del Apertura frente a Belgrano. Según explicó, la dirigencia tenía una planificación establecida y decidió intervenir para elevar el nivel del plantel.

“Buscamos aumentar la jerarquía del plantel y tomamos decisiones fuertes. Empezamos a robustecer un equipo, que hoy se está consolidando”, explicó.

Otro de los temas abordados fue la conducción técnica. Tras la salida de Coudet, la dirigencia eligió a Leonardo Ponzio para hacerse cargo del equipo durante una etapa de transición, con la intención de evitar que un nuevo entrenador asumiera en medio de una competencia en marcha.

Di Carlo destacó la predisposición del exmediocampista y valoró sus primeros resultados: “Ponzio sacó el 70 por ciento de los puntos”.

Por último, anticipó que la institución realizará una evaluación del ciclo y definirá los próximos pasos. La intención es que quien continúe al frente del plantel pueda contar con una pretemporada completa para trabajar y diseñar su proyecto futbolístico.

El presidente, además, dejó una definición sobre el mercado que viene: River cuenta con una base competitiva, aunque necesita realizar ajustes puntuales. “Este es un buen plantel que requiere correcciones quirúrgicas”, concluyó.