River rechazó una oferta por Martínez Quarta y mira a Europa por Andino

River recibió una oferta de Genoa por Lucas Martínez Quarta, aunque la rechazaron debido a que Marcelo Gallardo lo considera una pieza clave

7 de enero 2026 · 19:51hs
River rechazó una oferta por Martínez Quarta y mira a Europa por Andino

River recibió una oferta formal del Genoa por Lucas Martínez Quarta, aunque la rechazaron debido a que el entrenador Marcelo Gallardo lo considera una pieza clave. El defensor llegó a comienzos de 2025 tras casi cuatro años y medio en la Serie A y una transferencia desde Fiorentina, fue comprado por siete millones de euros y tiene contrato hasta diciembre de 2028.

River retiene en Lucas Martínez Quarta

El interés del Genoa era por un préstamo, opción que River descartó, porque Gallardo considera a Martínez Quarta pieza clave para la próxima temporada y lo proyecta como titular junto a Lautaro Rivero, mientras que otros defensores como Paulo Díaz y Sebastián Boselli aparecen en la vidriera.

En paralelo, sigue latente la chance de incorporar al colombiano Jhohan Romaña, proveniente de San Lorenzo, lo que podría ofrecer alternativas para la conformación de la zaga.

Por otro lado, una posible pérdida para River es Santino Andino porque, si bien el club había avanzado con fuerza y tenía una oferta de cinco millones de dólares por el 80% del pase de Godoy Cruz, aceptada por el club mendocino, el juvenil cambió de representante y su nueva agencia, Roc Nation Sports, prioriza una salida a Europa.

En las próximas horas podría arribar una propuesta formal desde Grecia, con Panathinaikos como principal candidato, lo que dejaría a River sin uno de sus objetivos de mercado.

