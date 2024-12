River y Boca no serán cabezas de serie en el Mundial de Clubes

Tanto Boca como River saben que no lideraran alguno de los ocho grupos de cuatro en el Mundial de Clubes que se sortearán el jueves, desde las 15

Boca y River en el Mundial de Clubes

El nuevo formato del certamen replica al de las Copas del Mundo que se jugaron entre Francia 98 y Qatar 2022, con ocho grupos de cuatro equipos que competirán en fase de grupos, tras la cual avanzarán a eliminación directa los dos mejores de cada zona. Los ocho cabezas de serie ocuparán el primer copón del sorteo, dejando al resto con enfrentamientos potencialmente más complicados. Tanto Marcelo Gallardo como Fernando Gago son conscientes de que sus equipos podrían enfrentarse a gigantes europeos como el Real Madrid de Mbappe, el Manchester City de Pep Guardiola, el temible Bayern Munich de Alemania o la mítica Juventus de Italia. ¿Y por qué no el Inter Miami de Lionel Messi? Sin dudas, uno de los atractivos principales del torneo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1863669516414357636&partner=&hide_thread=false ¡Solo restan 3 días para el sorteo del año! #FIFACWC — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 2, 2024

La distribución geográfica de los participantes, que incluye 12 equipos europeos, podría generar grupos extremadamente competitivos, con hasta dos clubes del Viejo Continente en una misma zona. Además, existe incertidumbre sobre si se implementarán restricciones continentales que eviten enfrentamientos regionales en la primera fase, algo que podría influir en el destino de los equipos sudamericanos.

Los equipos sudamericanos clasificados son: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River y Boca, mientras que Europa lidera la lista con clubes como Chelsea, Manchester City, Real Madrid, y Bayern Munich, entre otros. Por la CONCACAF, destaca la participación de Monterrey y del Inter Miami de Lionel Messi, que promete captar las miradas del público global.

El Mundial comenzará el 15 de junio con el partido inaugural en el Hard Rock Stadium de Florida y culminará el 13 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con sedes icónicas como el Rose Bowl en California y el Mercedes Benz Stadium en Georgia, el torneo buscará establecer un nuevo estándar de competitividad global, mientras Boca y River se preparan para dejar su huella enfrentando a los mejores del mundo.

Si bien FIFA aun no hizo oficial la conformación de los copones, Olé informó que tanto Boca como River ya sabrían que no serán cabeza de serie, porque ambos se clasificaron por el ranking FIFA de Conmebol y no por ser campeones de la Libertadores en las últimas cuatro ediciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1863191566111928815&partner=&hide_thread=false Con ustedes, los 32 equipos del Mundial de Clubes 2025. #FIFACWC pic.twitter.com/qQlWS5QV3V — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 1, 2024

Sin embargo, en las últimas horas en las redes se hizo viral un fake sobre supuestos copones para el sorteo que se adjudicaban a una supuesta información de la televisión árabe Al Ahly TV, dato que no aparece en ninguna de las redes del mencionado medio.

En esos bombos truchos River aparecía como cabeza de serie junto a Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), PSG (Francia), Flamengo (Brasil), Palmerias (Brasil) y Fluminense (Brasil). Mientras que Boca figuraba en el bombo 3, compartiendo pote con Al Hilal (Arabia Saudita), Ulsan HD (Corea del Sur), Al Ahly FC (Egipto), Wydad AC (Marruecos), Monterrey (México), Club León (México) y Botafogo (Brasil).

Lo cierto es que hasta la tarde del lunes la FIFA no divulgó cómo estarán conformados los copones.