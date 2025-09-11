River y Racing, otra vez enfrentados: tironeo por la fecha del cruce en Copa Argentina

River y Racing no se ponen de acuerdo por la fecha de Copa Argentina, donde deberán medirse en cuartos de final.

El regreso del fútbol tras la última ventana de Eliminatorias no solo trae acción en el Torneo Clausura y en la Copa Libertadores , sino también un nuevo capítulo de tensión entre River Plate y Racing Club , que no logran ponerse de acuerdo respecto a la programación de su duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina .

El trasfondo del conflicto radica en el calendario ajustado que afrontan ambos equipos. Desde Avellaneda, Gustavo Costas ya adelantó la posición académica: Racing quiere jugar el 8 de octubre , una vez superada la seguidilla de partidos que incluye el clásico con Independiente. Del otro lado, River pretende adelantar el encuentro al 1° o 2 de octubre , buscando que la definición no coincida con la siguiente Fecha FIFA, en la cual perdería a varias figuras convocadas por sus selecciones.

El Millonario podría quedarse sin nombres importantes como Franco Armani, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (Argentina), Paulo Díaz (Chile), Juanfer Quintero y Kevin Castaño (Colombia) y Matías Galarza (Paraguay). Esa situación obliga a Marcelo Gallardo a intentar negociar una fecha que le garantice contar con la mayoría de su plantel.

En Racing, en cambio, los esfuerzos están puestos en dosificar energías: con la Libertadores en plena marcha y el clásico de Avellaneda a la vista, la postura de Costas es clara: “No podemos jugar partidos tan exigentes con tan poco descanso”, señaló en TyC Sports.

Por ahora, la discusión no ingresó en el terreno formal. Recién después de que se jueguen los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se espera una definición más concreta. Incluso, en caso de que alguno de los dos equipos quede eliminado, el encuentro podría reprogramarse en la ventana prevista para las semifinales.

La sede, otro interrogante abierto

A la incertidumbre por la fecha se suma la incógnita sobre el escenario del partido. Aunque el Mario Alberto Kempes de Córdoba sonó como primera opción, el Gigante de Arroyito, en Rosario, también aparece como alternativa para recibir a dos de los clubes más convocantes del país.

Por lo pronto, lo único seguro es que el River–Racing por Copa Argentina será mucho más que un partido: un nuevo round de disputa fuera de la cancha.