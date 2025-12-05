Uno Santa Fe | Ovación | Williams

Robbie Williams y Nicole Scherzinger la rompieron en el sorteo del Mundial 2026

Los artistas interpretaron la canción Desire, que es el nuevo himno oficial de la FIFA.

5 de diciembre 2025 · 14:59hs
Robbie Williams y Nicole Scherzinger la rompieron en el sorteo del Mundial 2026

Los artistas Robbie Williams y Nicole Scherzinger la rompieron durante la previa del sorteo del Mundial 2026, donde interpretaron “Desire”, el nuevo himno oficial de la FIFA.__IP__

La canción, que fue compuesta por el cantante británico y la italiana Laura Pausini, sonó por primera vez en vivo en la final del Mundial de Clubes 2025, donde el Chelsea de Inglaterra goleó al Paris Saint-Germain de Francia.

Robbie Williams y Nicole Scherzinger cantaron "Desire"

