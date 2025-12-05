Robbie Williams y Nicole Scherzinger la rompieron en el sorteo del Mundial 2026

Los artistas interpretaron la canción Desire, que es el nuevo himno oficial de la FIFA.

Los artistas Robbie Williams y Nicole Scherzinger la rompieron durante la previa del sorteo del Mundial 2026 , donde interpretaron “Desire”, el nuevo himno oficial de la FIFA.__IP__

La canción, que fue compuesta por el cantante británico y la italiana Laura Pausini, sonó por primera vez en vivo en la final del Mundial de Clubes 2025, donde el Chelsea de Inglaterra goleó al Paris Saint-Germain de Francia.