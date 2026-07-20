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Licitaron la remodelación del piletón del Parque Garay:  natatorio en verano y playón multipropósito el resto del año

La Municipalidad abrió la licitación para renovar uno de los espacios recreativos más tradicionales de la ciudad. El proyecto prevé una pileta recreativa para el verano y un playón de usos múltiples durante el resto del año. Se presentaron siete ofertas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de julio 2026 · 16:32hs
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Las obras para renovar el Parque Garay

José Busiemi

Las obras para renovar el Parque Garay
Las obras para renovar el Parque Garay

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Las obras para renovar el Parque Garay

La Municipalidad de Santa Fe abrió este lunes los sobres de la licitación para ejecutar la reconversión integral del piletón del Parque Juan de Garay, una obra que demandará una inversión oficial de $1.768 millones y que apunta a recuperar uno de los espacios recreativos más tradicionales de la ciudad.

Según informó el municipio, siete empresas presentaron ofertas para llevar adelante los trabajos, que serán financiados por el Gobierno de Santa Fe en el marco de un acuerdo entre el intendente Juan Pablo Poletti y el gobernador Maximiliano Pullaro. El plazo de ejecución previsto es de 120 días.

Las obras para renovar el Parque Garay

Las obras para renovar el Parque Garay

La intervención contempla la demolición y reconstrucción del vaso existente, que actualmente presenta fisuras y filtraciones, para convertirlo en un espacio de uso estacional. Durante el verano funcionará como natatorio con un sistema propio de tratamiento de agua, mientras que el resto del año se transformará en un playón multipropósito para actividades deportivas, culturales y recreativas.

Cómo será la obra

El proyecto prevé que la nueva infraestructura se construya dentro de los límites del piletón actual e incorpore rampas de acceso para personas con movilidad reducida, gradas perimetrales que también funcionarán como bancos y la recuperación de adoquines y elementos patrimoniales del lugar.

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio, Eduardo Rudi, explicó que la obra incluirá un nuevo vaso de hormigón con un sistema de tratamiento de agua independiente de los lagos del Parque Garay, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para su uso durante el verano. Además, señaló que el espacio tendrá actividad durante los 365 días del año: una vez finalizada la temporada estival, el natatorio se vaciará para convertirse en un playón destinado a actividades deportivas, recreativas y culturales.

Las obras para renovar el Parque Garay

Las obras para renovar el Parque Garay

Rudi también adelantó que la licitación incluye tres perforaciones y la instalación de bombas para mejorar el sistema de recirculación de los lagos del parque, una intervención que busca optimizar el estado de ese sector.

El funcionario también señaló que tres de las siete ofertas quedaron por debajo del presupuesto oficial, aunque la adjudicación dependerá del análisis técnico y administrativo que realizará la comisión evaluadora.

Parte de un plan para renovar el Parque Garay

Desde el municipio indicaron que la intervención forma parte de un proyecto más amplio para la puesta en valor del Parque Garay, que contempla además la ampliación de las instalaciones de Imusa, la construcción del Parque de los Niños, un circuito de ciclismo, mejoras en el jardín japonés y nuevas intervenciones sobre los lagos. Según adelantó Rudi, varias de esas obras serán licitadas durante las próximas semanas.

Por su parte, el subsecretario de Planificación Estratégica de la Provincia, Marcelo Mántaras, explicó que el financiamiento provincial responde a una política de apoyo a la obra pública municipal y remarcó que el objetivo es que el nuevo natatorio esté finalizado antes del inicio de la próxima temporada de verano, mientras que las restantes intervenciones acompañarán el proceso de renovación del parque.

Las ofertas presentadas

Las empresas que participaron de la licitación fueron:

  • S y D Obras y Servicios: $1.490.711.995,23.
  • EFE Construcciones: $1.576.642.769,42.
  • Sauxwernly SA: $1.710.791.286,06.
  • Capitel Constructora: $1.950.041.489,59.
  • Pirámide Constructora SA: $1.995.450.370,97.
  • BLS Construcciones SA: $2.113.988.858,04.
  • Aimar Luis José Constructora: $2.198.500.000.
Parque Garay Piletones obra licitación
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