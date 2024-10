Romagnoli dejó de ser el DT de San Lorenzo: ¿quiénes suenan para sucederlo?

La gota que rebalsó el vaso para el ahora exentrenador fue lo sucedido en Mendoza, con el insólito penal que ejecutó Francisco Fydriszewski sobre el final del partido que le pudo dar el necesitado triunfo al Ciclón pero que dilapidó al picarla. El vestuario se encendió y Romagnoli no pudo aguantar la presión del mal momento.

Solo nos quedan palabras de agradecimiento para el Pipi y su cuerpo técnico por el trabajo, por la dedicación y en especial por privilegiar… pic.twitter.com/FKl37BtqdX — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 13, 2024

Que dijo Romagnoli sobre el penal de Fydriszewski:

El entrenador del conjunto azulgrana se mostró disconforme con la decisión de sus futbolistas de cambiar al encargado de ejecutar el penal y aseveró en que cada vez hay menos margen de error por el contexto en el que se encuentra la institución.

"Me voy re caliente. Es un partido que no tiene mucho análisis. Nos encontramos con un penal a lo último. Como digo siempre, jugué 20 años y a veces está designado un jugador. Los venían pateando Leguizamón y Muniain, pero en la cancha decidieron que fuera el Polaco. Uno no está en la cabeza de los jugadores. Si sé que la va a picar, me meto en la cancha y le digo no lo hagas. Son decisiones", sentenció.

Y concluyó: "Hay que entender la situación en la que estamos y el club en el que estamos. Hay que remarcar esto y la situación que nos jugamos. Nos vamos con un punto con sabor a poco".

En su primer incursión como entrenador oficial de San Lorenzo, tras dos pasos como interino, Romagnoli dirigió 26 partidos entre torneo local y copas internacionales, en donde apenas ganó siete encuentros, empató nueve y cayó en diez oportunidades.