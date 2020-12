Rosario Central batió a Patronato en la zona Complementación

Resumen de Rosario Central vs Patronato (4-0) | Fecha 1 Grupo A - Fase Complement. Copa Maradona

Central jugó mejor en el primer tiempo a partir de los diez minutos, cuando comenzó a hacer circular mejor la pelota a partir de Vecchio, bien rodeado por sus volantes y laterales, a quienes se sumaban los piques de Marinelli a espaldas de los defensores. Así, Central dispuso de media docena de llegadas claras, entre las que se destacaron dos remates de Marinelli -uno salvado por el arquero y otro alto-, un cabezazo desviado de Luca Martínez Dupuy, un remate débil salvado por el arquero en la línea y un mano a mano de Vecchio, que también ganó el golero visitante Daniel Sappa.

Hasta que a los 28 minutos Fabián Rinaudo le metió un pase bárbaro a Marinelli desde su campo hacia la izquierda del área, éste le ganó en el pique a Leandro Marín y la tocó suavemente de derecha sobre la salida de Sappa, en el golazo que definió el primer tiempo.

El local mostró entonces su mejor juego en el complemento y en apenas 12 minutos aseguró la victoria con una buena habilitación de Rafael Sangiovani por la derecha hacia Marinelli, quien remató, el arquero Sappa dio rebote y Vecchio llegó solo para empujarla.

Central (2).jpg Rosario Central inicio la zona Complementación con una goleada ante Patronato

A los 19' apareció otra vez Marinelli -la figura de la cancha junto a Vecchio y Sangiovani-, quien gambeteó a dos defensores por la izquierda, remató de derecha, Sappa dio rebote y el propio Marinelli lo ajustició con otro derechazo furibundo, que entró junto al primer palo. Y Central redondeó la goleada a los 42' con una jugada lujosa: habilitación de Vecchio a Sanigiovani por la izquierda, derechazo, rebote en Sappa y la llegada solitaria del ingresado Zabala para empujarla.

Así, con una actuación de menor a mayor, un buen juego ofensivo y la contundencia del complemento, el juvenil equipo del "Kily" Cristian González venció con comodidad al humilde Patronato y lidera la Zona Complementación A en su arranque.

Síntesis

Rosario Central: Juan Pablo Romero; Rafael Sangiovani, Diego Novaretti, Joaquín Laso y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo y Francesco Lo Celso; Emiliano Vecchio; Alan Marinelli y Luca Martínez Dupuy. DT: Cristian González.

Patronato (Paraná): Daniel Sappa; Lautaro Geminiani, Leandro Marín, Brian Negro y Oliver Benítez; Damián Lemos y Fernando Luna; José Barreto, Lautaro Comas y Mauro González; Junior Arias. DT: Gustavo Álvarez.

Gol en el primer tiempo: 28' Marinelli (C).

Goles en el segundo tiempo: 12' Vecchio (C), 19' Marinelli (C) y 42' Zabala (C).

Cambios en el primer tiempo: 35' Matías Comas por Mauro González (P) y Lautaro Torres por Barreto (P).

Cambios en el segundo tiempo: 15' Nicolás Delgadillo por Marín (P); 29' Emmanuel Ojeda por Villagra (C), Joel López Pissano por Lo Celso (C) y Diego Zabala por Marinelli (C); 31' Bruno Uribarri por Negro (P) y Juan Barinaga por Luna (P); y 34' Joan Mazzaco por Blanco (C) y Lucas Gamba por Martínez Dupuy (C)

Amonestados: Rinaudo, Villagra y Ojeda (C). Luna (P).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

Instancia: Zona Complementación.