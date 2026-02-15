Rosario Central quiere hacerse fuerte en casa frente a Barracas Central

Rosario Central recibirá este domingo a Barracas Central en el Gigante de Arroyito por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

La noche del domingo en Rosario tendrá clima de examen para Central. Desde las 22, en el Gigante de Arroyito, el conjunto auriazul buscará su primera victoria como local en el campeonato ante un Barracas Central que llega en alza y dispuesto a dar el golpe.

El equipo dirigido por Jorge Almirón transita un inicio de torneo con altibajos. Si bien logró avanzar en la Copa Argentina tras superar a Sportivo Belgrano y ahora se medirá con Estudiantes de La Plata en 16avos de final, en el Apertura todavía no encuentra una línea de juego clara.

Los cambios de esquema y nombres reflejan una etapa de búsqueda. En ese contexto, la experiencia y calidad de Ángel Di María aparecen como el principal sostén futbolístico. Central depende en gran medida de su inspiración para generar desequilibrio y profundidad.

Ganar en Arroyito no solo significaría sumar tres puntos: también representaría recuperar confianza y empezar a consolidar una identidad.

Barracas Central quiere dar otro paso

Barracas Central llega con mejor semblante tras vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Claudio Fabián Tapia, resultado que lo acomodó entre los ocho mejores de la Zona B. El conjunto conducido por Rubén Darío Insúa apuesta a la solidez defensiva y a la eficacia en ataque para seguir sumando.

Para el Guapo, sumar en Rosario sería un respaldo importante a su proyecto y un golpe de autoridad ante uno de los animadores de la última temporada.

El partido será arbitrado por Pablo Echavarría, con Nicolás Ramírez en el VAR, y contará con transmisión de TNT Sports. En Arroyito, Central sabe que la paciencia no es infinita y que el momento de despegar es ahora.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi; Rafael Barrios, Iván Guaraz, Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Hora: 22.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Nicolás Ramírez

Estadio: Gigante de Arroyito