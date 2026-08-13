Rosario Central va por el golpe ante Corinthians en una noche de Copa Libertadores

Rosario Central recibe al Timao desde las 21:30 en el Gigante de Arroyito, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Rosario Central recibirá a Corinthians este jueves, desde las 21:30, en el Gigante de Arroyito, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Canalla terminó segundo en el Grupo H, mientras que el Timao ganó el Grupo E con una fecha de anticipación. El conjunto rosarino buscará sacar ventaja como local.

Cómo llegan Rosario Central y Corinthians

El Canalla tenía todo encaminado para ser el puntero del Grupo H, pero en el cierre de la zona cayó 1-0 ante Independiente del Valle y el conjunto ecuatoriano le arrebató el liderato. De esta manera, Central terminó segundo con 13 puntos y fue el mejor de los segundos.

En el ámbito local, y pese a haber conseguido el gran objetivo de meterse en los octavos de la Libertadores, Jorge Almirón llega a esta serie cuestionado por parte de los hinchas, aunque recibió el respaldo de Gonzalo Belloso, presidente del club. Central arrancó el Torneo Clausura con siete puntos de 12 posibles, producto de dos victorias, un empate y una derrota.

Por su parte, Corinthians logró quedarse con el Grupo E, que compartió con Platense, Peñarol de Uruguay y Santa Fe de Colombia, tras sumar 11 unidades. Además, en el Brasileirao marcha séptimo con 32 puntos y está afianzado en zona de clasificación a copas internacionales, aunque muy lejos del líder Palmeiras, que tiene 48.

El probable once inicial de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano o Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

La posible formación de Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz