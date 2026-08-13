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Independiente cortó el ciclo de Quinteros tras el golpe que recibió ante Atlético Tucumán

Independiente decidió despedir al entrenador luego de la goleada 4-0 ante Atlético Tucumán y la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 15:06hs
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Independiente despidió a Gustavo Quinteros tras la derrota ante Atlético Tucumán. 

Independiente despidió a Gustavo Quinteros tras la derrota ante Atlético Tucumán. 

Independiente decidió ponerle punto final al ciclo de Gustavo Quinteros como entrenador del primer equipo, luego de la dura derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán en Rosario y la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina. Hugo Tocalli quedará al frente del plantel de manera interina mientras la dirigencia define al próximo técnico.

LEER MAS: Independiente y Atlético Tucumán abren los octavos de final de la Copa Argentina

Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente

La decisión de Independiente llegó pocas horas después de que Gustavo Quinteros asegurara públicamente que no tenía intención de renunciar y que pretendía continuar para intentar revertir el presente deportivo del Rojo.

Sin embargo, sus declaraciones posteriores a la eliminación tampoco cayeron bien puertas adentro. El entrenador asumió la responsabilidad por la goleada, aunque también volvió a marcar diferencias con la conducción por el mercado de pases y los refuerzos que había solicitado y finalmente no llegaron.

Finalmente, la dirigencia entendió que el ciclo estaba agotado y resolvió interrumpir un contrato que tenía vigencia hasta diciembre de 2026.

Hugo Tocalli estará al frente del equipo

Mientras se define el futuro entrenador, Hugo Tocalli estará a cargo de la práctica de este jueves por la tarde en Villa Domínico. El experimentado coordinador de las divisiones juveniles ya conoce la función, debido a que también dirigió interinamente al plantel profesional durante 2024, después de la salida de Carlos Tévez.

Los nombres que analiza Independiente

La discusión dentro de la Comisión Directiva ya está centrada en quién será el reemplazante de Quinteros. Por el momento, existen dos posturas y distintos nombres sobre la mesa para hacerse cargo del equipo.

Un sector de la dirigencia pretende avanzar por Omar De Felippe, con la intención de ofrecerle conducir al equipo hasta diciembre y luego evaluar el proyecto deportivo de cara a 2027.

De Felippe mantiene un vínculo especial con Independiente, ya que fue el entrenador que asumió durante la temporada 2013/14 en la Primera Nacional y terminó conduciendo al equipo en el regreso a Primera División.

Por otro lado, otra parte de la dirigencia impulsa el nombre de Rubén Darío Insua, quien también aparece entre las primeras alternativas para ocupar el puesto que dejó vacante Quinteros.

Independiente Gustavo Quinteros ciclo
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