Platense dejó escapar un triunfo ante Coquimbo y deberá buscar la clasificación en Chile

Platense empató 1-1 con Coquimbo Unido sobre la hora en Vicente López y ahora deberá ir por la clasificación en Chile, donde buscará avanzar a los cuartos de final.

Platense se quedó a las puertas de un triunfo histórico ante Coquimbo Unido y terminó igualando 1-1 en el estadio Ciudad de Vicente López por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Calamar había tomado ventaja con Luciano Giménez, pero Guido Vadala marcó el empate en el tercer minuto de descuento del complemento final.

Platense se puso en ventaja

El Calamar tuvo su primera aproximación a los 10 minutos, luego de una buena combinación entre tres futbolistas sobre el borde del área que terminó con un derechazo cruzado de Pablo Ferreira, que pasó cerca del arco. Un minuto después, Franco Zapiola encontró un gran pase hacia la izquierda para Tomás Silva. El lateral definió al primer palo, pero no pudo superar al arquero Diego Sánchez.

Coquimbo Unido respondió a los 16 minutos, después de una presión alta por derecha y un centro atrás para Lucas Pratto. El experimentado delantero remató de primera, aunque su disparo fue bloqueado por Víctor Cuesta. A los 22 minutos, Bautista Merlini y Zapiola volvieron a asociarse en ataque. La jugada terminó con un remate bajo del número 10, que fue controlado sin problemas por Sánchez.

Platense finalmente abrió el marcador a los 35 minutos. Juan Saborido envió un centro desde la derecha y Luciano Giménez apareció para conectar un cabezazo letal que se metió en el ángulo derecho del arquero chileno.

Coquimbo buscó el empate

El conjunto chileno salió decidido en el complemento y tuvo su primera oportunidad a los 10 minutos. Pratto ganó de cabeza dentro del área, pero su remate se fue apenas por encima del travesaño. Seis minutos más tarde, Guido Vadala dejó en el camino a un rival y filtró una excelente pelota para Pratto, quien abrió hacia la izquierda ante la salida de Juan Pablo Cozzani. Luis Riveros recibió, pero su disparo fue bloqueado por un defensor del Calamar.

Platense tuvo una inmejorable chance para ampliar la ventaja a los 37 minutos. Diego Sánchez le atajó un penal a Guido Mainero sobre su poste izquierdo y, en el rebote, volvió a reaccionar rápidamente para evitar el gol de Nicolás López. A los 45 minutos, Juan Gauto desequilibró por derecha y envió un centro rasante para Héctor Bobadilla, quien no pudo conectar con precisión y terminó con un remate débil que Sánchez controló sin problemas.

Vadala rescató a Coquimbo sobre la hora

Cuando Platense ya saboreaba una victoria que le permitía viajar a Chile con ventaja, Coquimbo encontró el empate en el tercer minuto de descuento. Vadala recibió sobre el costado derecho del área y sacó un derechazo de primera, cruzado, que se metió junto al poste derecho de Cozzani y selló el 1-1 definitivo.

Cuándo se juega la revancha

La serie se definirá el próximo miércoles 19 de agosto, desde las 19:00, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de El Llano. Platense deberá conseguir un resultado positivo como visitante para meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.