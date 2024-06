Rosario dominó en el Interasociaciones Sub 18

Santa Fe fue subcampeón en varones, y tercero en mujeres, en el Interasociaciones Sub 18 de vóley jugado en San Jerónimo Norte

El representativo masculino de la ASV fue subcampeón del Interasociaciones Sub 18 que se disputó en San Jerónimo Norte.

El Torneo Interasociaciones Sub 18 organizado por la Federación Santafesina de Vóleibol se disputó en ambas ramas en las instalaciones de Libertad de San Jerónimo Norte. La competencia tuvo como ganadores en ambas ramas a los representativos de la Asociación de Vóleibol de Rosario, mientras que la Asociación Santafesina, fue subcampeón en la rama masculina, y culminó tercero en la femenina.

La competencia de selecciones interprovinciales de la categoría Sub 18, estuvo integrado por ocho equipos femeninos y siete masculinos. En el caso de Santa Fe con su plantel femenino con las integrantes de la selecciones nacionales, Emma Williner de Gimnasia y Esgrima, y Emma Oldani de Villa Dora pero formada en Santoto Vóley. El Nacional Sub 18 se llevará a cabo del 16 al 20 de julio en la provincia de San Juan, al igual que el certamen Sub 14.