Russo, tras el buen arranque de San Lorenzo: "Estamos muy bien como grupo"

En diálogo con ESPN, Russo expresó lo vital que es la unión del equipo para que los resultados se den a favor: “Estamos muy bien como grupo. La pretemporada fue clave por la parte física, pero también por la unión”.

“San Lorenzo es un grande del fútbol argentino, con la necesidad y la obligación de ganar. Te exige todos los domingos y eso no es fácil”, explicó el entrenador.

Russo fue claro cuando fue cuestionado sobre lo sucedido el año pasado, cuando muchos jugadores del plantel no cobraban sus sueldos y se hablaba de una supuesta amenaza de renuncia, de su parte, hacia el presidente Marcelo Moretti en caso de no arreglar la situación.

“En la parte institucional no me meto, a mí me corresponde el vestuario”, expresó.

Por otro lado, también se encargó de elogiar al español Iker Muniain, quien actualmente se encuentra en su país recuperándose de un desgarro: “Es un jugador importantísimo”.

“Veremos cómo rinde cuando se ponga bien, no le pongo plazos. Cada uno tiene sus tiempos de recuperación. Estamos en contacto permanente”, comentó el técnico del “Ciclón”.

San Lorenzo visitará este sábado a Vélez, en el estadio José Amalfitani, a las 18 horas en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura.