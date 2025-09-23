Uno Santa Fe | Ovación | Russo

Russo regresó a los entrenamientos de Boca con la mirada puesta en Defensa y Justicia

Miguel Ángel Russo se hizo presente en la práctica de Boca luego de que el lunes estuviera algunas horas hospitalizado

23 de septiembre 2025 · 21:53hs
Miguel Ángel Russo estuvo presente en la práctica de Boca.

Miguel Ángel Russo estuvo presente en la práctica de Boca.

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, regresó este martes a los entrenamientos del equipo tras haber sido hospitalizado con la mirada puesta en el duelo del próximo sábado ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025.

Russo estuvo presente en la práctica de Boca

Luego de darle día libre al plantel xeneize el pasado lunes, el conjunto de La Ribera debía retornar a las prácticas sin saber quien estaría a cargo de la misma por la internación del entrenador de 69 años producto de un fuerte cuadro de deshidratación.

Sin embargo, Russo se realizó estudios médicos durante la jornada del martes y ante los positivos resultados, el DT del cuadro azul y oro recibió el alta. Acto seguido, se presentó en Boca Predio para dirigir el entrenamiento.

Cabe destacar que, a principios de mes, el entrenador nacido en Lanús debió ser internado durante cuatro días en el sanatorio Fleni por una infección urinaria, la cual lo dejó fuera de sus labores por diez días.

Boca se enfrentará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el próximo sábado a partir de las 19:00, en un partido correspondiente a la decima fecha del Torneo Clausura 2025.

Si bien Russo recibió el alta médica, habrá que esperar para conocer cómo evolucionará en los próximos días su salud. Por lo pronto, se espera que “Miguelo” diga presente en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

El probable once de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia:

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Russo Boca defensa
Noticias relacionadas
Racing venció a Vélez y se metió en semifinales de la Copa Libertadores.

Racing sacó chapa ante Vélez y se metió en semifinales de la Copa Libertadores

liverpool debuto con triunfo agonico ante southampton en la copa de la liga

Liverpool debutó con triunfo agónico ante Southampton en la Copa de la Liga

las dudas y posible formacion de river para buscar la victoria ante palmeiras

Las dudas y posible formación de River para buscar la victoria ante Palmeiras

video: mastantuono marco su primer gol con el real madrid

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

Lo último

Russo regresó a los entrenamientos de Boca con la mirada puesta en Defensa y Justicia

Russo regresó a los entrenamientos de Boca con la mirada puesta en Defensa y Justicia

Racing sacó chapa ante Vélez y se metió en semifinales de la Copa Libertadores

Racing sacó chapa ante Vélez y se metió en semifinales de la Copa Libertadores

Colón ya tiene árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros

Colón ya tiene árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros

Último Momento
Russo regresó a los entrenamientos de Boca con la mirada puesta en Defensa y Justicia

Russo regresó a los entrenamientos de Boca con la mirada puesta en Defensa y Justicia

Racing sacó chapa ante Vélez y se metió en semifinales de la Copa Libertadores

Racing sacó chapa ante Vélez y se metió en semifinales de la Copa Libertadores

Colón ya tiene árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros

Colón ya tiene árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros

Unión, con árbitro confirmado para visitar a Banfield

Unión, con árbitro confirmado para visitar a Banfield

Ventas en supermercados y mayoristas registraron una fuerte caída en julio

Ventas en supermercados y mayoristas registraron una fuerte caída en julio

Ovación
Roberto San Juan: El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga

Roberto San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

Unión, con árbitro confirmado para visitar a Banfield

Unión, con árbitro confirmado para visitar a Banfield

Colón ya tiene árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros

Colón ya tiene árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros

San Juan: El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera

San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"

No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido

"No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido"

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock