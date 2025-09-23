Liverpool debutó con triunfo agónico ante Southampton en la Copa de la Liga

Liverpool le ganó por 2-1 en Anfield a Southhampton y avanzó en la Copa de la Liga. Con mucho sufrimiento también hizo lo mismo Chelsea.

El Liverpool se impuso por 2 a 1 en Anfield con goles de Alexander Isak y Hugo Ekitiké frente al Southampton por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Por otro lado, el Chelsea de Enzo Fernández , Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte evitaron el papelón y dieron vuelta el marcador por 2 a 1 en su visita al Lincoln City de la tercera división.

Liverpool presentó una formación alternativa, con varias de sus recientes incorporaciones en cancha: el arquero Mamardashvili, el lateral Frimpong, el italiano Federico Chiesa y el delantero sueco Isak.

Precisamente, el ex Newcastle inauguró el marcador en la primera mitad tras una recuperación de Chiesa y una definición precisa dentro del área.

Parecía que los Reds controlaban el trámite, pero a quince minutos del final Southampton encontró el empate a través de Shea Charles. El conjunto visitante, hoy en segunda división, obligó al local a buscar con urgencia en los últimos minutos.

Cuando todo apuntaba a los penales, apareció un envío largo de Andrew Robertson, controlado con calidad por Chiesa, que ingresó al área y asistió a Hugo Ekitiké.

En paralelo, Chelsea sufrió en su visita al Lincoln City, ya que el conjunto de la League One sorprendió al ponerse en ventaja justo antes del descanso, con un gol de Robert Street que silenció a los de Maresca.

Sin embargo, el inicio del segundo tiempo cambió el panorama en cuestión de minutos. Primero Tyrique George igualó el marcador y poco después Facundo Buonanotte, en una jugada individual dentro del área, anotó el 2-1 que terminó siendo decisivo.

El argentino, ex Brighton, celebró su primer tanto con la camiseta blue en una noche que pudo haber sido traumática para Chelsea pero que acabó en clasificación.

Los resultados de la jornada de la Copa de la Liga: