La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la 33ª fecha de la Primera Nacional, y el partido entre Estudiantes de Caseros y Colón tendrá como juez principal a Julio Barraza. El encuentro se disputará el sábado 27 de septiembre a las 17.30, en el estadio Ciudad de Caseros, con televisación en directo.
Colón ya tiene árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros
Colón, que ya no juega por nada en las dos últimas fechas, ya conoce a su árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros, que sueña con el ascesno.
Por Ovación
El contexto de este duelo encuentra a los dos equipos en situaciones totalmente distintas. Por un lado, Estudiantes pelea en los puestos de vanguardia de la Zona B, con la mira puesta en alcanzar uno de los ascensos a la Liga Profesional. En cambio, Colón ya cumplió su objetivo tras sellar la permanencia en la categoría, por lo que afrontará este compromiso sin la presión de los últimos partidos, con la misión de terminar de la mejor manera un año difícil.
Será la primera vez que Julio Barraza sea árbitro de un partido con Colón como protagonista, mientras que a Estudiantes de Buenos Aires lo juzgó en seis ocasiones, de las cuales ganó en tres ocasiones, empató en una y perdió dos. La primera vez fue el 1 de septiembre de 2019, en la victoria como local ante Independiente Rivadavia, y la última feu el 8 de mayo del año pasado, por Copa Argentina, en la derrota ante Arsenal de Sarandí por 1-0.
El equipo arbitral será el siguiente:
-
Árbitro principal: Julio Barraza
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Colón, que llega de asegurar la permanencia en la Primera Nacional, tendrá enfrente a un rival que se juega mucho en la recta final del torneo.
LEER MÁS: San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"
Para el Sabalero, será una oportunidad de mostrar otra cara en el cierre de la competencia y dar minutos a futbolistas que buscan afianzarse.
Todas las designaciones de la fecha 33
Zona “A”
Viernes 26-09
G. y Tiro (Salta) – Atlanta, a las 22.00 horas (TV)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Juan Pablo Millenaar
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
Sábado 27-09
Tristán Suarez – Racing (Cba.), a las 19.00 horas
Árbitro: Diego Ceballos
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
Domingo 28-09
Alvarado (M.D.P.) – All Boys, a las 15.30 horas en estadio José M. Minella
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
Los Andes – Ferro Carril Oeste, a las 15.30 horas
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Agustín Flores
Patronato (Paraná) – Almagro, a las 15.30 horas
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva
Güemes (S.E.) – San Miguel, a las 15.30 horas
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Dep. Madryn – Arsenal F.C., a las 15.30 horas
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Diego Novelli
Dep. Maipú (Mza.) – Colegiales, a las 16.30 horas
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: José Díaz
San Martin (T.) – Quilmes A.C., a las 20.30 horas (TV)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Daniel Zamora
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Zona “B”
Sábado 27-09
San Telmo – G. y Esgrima (J.) a las 13.05 horas (TV)
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Nva. Chicago – Agropecuario Arg., a las 14.30 horas
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Talleres (R.E.) – Chaco For Ever, a las 15.30 horas
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Def. de Belgrano – Ctral. Norte (Salta), a las 16.30 horas (TV)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
Estudiantes – Colón, a las 17.30 horas (TV)
Árbitro: Julio Barraza
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Dep. Morón – Mitre (S.E.), a las 21.00 horas (TV)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Erik Grunman
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
Domingo 28-09
Chacarita Juniors – G. y Esgrima (Mza.), a las 15.15 horas (TV)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Martín Despósito
Def. Unidos – Temperley, a las 15.30 horas
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Guillermo Yacante
Asistente 2: Eugenia Rocco
Cuarto árbitro: Sebastián Habib
Estudiantes (Rio IV) – Alte. Brown, a las 19.00 horas
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Sebastián Osudar
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Jorge Ethem