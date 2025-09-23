Colón ya tiene árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros

Colón, que ya no juega por nada en las dos últimas fechas, ya conoce a su árbitro para visitar a Estudiantes de Caseros, que sueña con el ascesno.

La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la 33ª fecha de la Primera Nacional, y el partido entre Estudiantes de Caseros y Colón tendrá como juez principal a Julio Barraza. El encuentro se disputará el sábado 27 de septiembre a las 17.30, en el estadio Ciudad de Caseros, con televisación en directo.

El contexto de este duelo encuentra a los dos equipos en situaciones totalmente distintas. Por un lado, Estudiantes pelea en los puestos de vanguardia de la Zona B, con la mira puesta en alcanzar uno de los ascensos a la Liga Profesional. En cambio, Colón ya cumplió su objetivo tras sellar la permanencia en la categoría, por lo que afrontará este compromiso sin la presión de los últimos partidos, con la misión de terminar de la mejor manera un año difícil.

Será la primera vez que Julio Barraza sea árbitro de un partido con Colón como protagonista, mientras que a Estudiantes de Buenos Aires lo juzgó en seis ocasiones, de las cuales ganó en tres ocasiones, empató en una y perdió dos. La primera vez fue el 1 de septiembre de 2019, en la victoria como local ante Independiente Rivadavia, y la última feu el 8 de mayo del año pasado, por Copa Argentina, en la derrota ante Arsenal de Sarandí por 1-0.

El equipo arbitral será el siguiente:

Árbitro principal: Julio Barraza

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Colón, que llega de asegurar la permanencia en la Primera Nacional, tendrá enfrente a un rival que se juega mucho en la recta final del torneo.

LEER MÁS: San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"

Para el Sabalero, será una oportunidad de mostrar otra cara en el cierre de la competencia y dar minutos a futbolistas que buscan afianzarse.

Todas las designaciones de la fecha 33

Zona “A”

Viernes 26-09

G. y Tiro (Salta) – Atlanta, a las 22.00 horas (TV)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Juan Pablo Millenaar

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

Sábado 27-09

Tristán Suarez – Racing (Cba.), a las 19.00 horas

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

Domingo 28-09

Alvarado (M.D.P.) – All Boys, a las 15.30 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

Los Andes – Ferro Carril Oeste, a las 15.30 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Agustín Flores

Patronato (Paraná) – Almagro, a las 15.30 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

Güemes (S.E.) – San Miguel, a las 15.30 horas

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Dep. Madryn – Arsenal F.C., a las 15.30 horas

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Diego Novelli

Dep. Maipú (Mza.) – Colegiales, a las 16.30 horas

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: José Díaz

San Martin (T.) – Quilmes A.C., a las 20.30 horas (TV)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Zona “B”

Sábado 27-09

San Telmo – G. y Esgrima (J.) a las 13.05 horas (TV)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Nva. Chicago – Agropecuario Arg., a las 14.30 horas

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Talleres (R.E.) – Chaco For Ever, a las 15.30 horas

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Def. de Belgrano – Ctral. Norte (Salta), a las 16.30 horas (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Estudiantes – Colón, a las 17.30 horas (TV)

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Dep. Morón – Mitre (S.E.), a las 21.00 horas (TV)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Erik Grunman

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

Domingo 28-09

Chacarita Juniors – G. y Esgrima (Mza.), a las 15.15 horas (TV)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Martín Despósito

Def. Unidos – Temperley, a las 15.30 horas

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Guillermo Yacante

Asistente 2: Eugenia Rocco

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

Estudiantes (Rio IV) – Alte. Brown, a las 19.00 horas

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Sebastián Osudar

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Jorge Ethem