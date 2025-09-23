La Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 10 de la Copa de la Liga, y el cruce entre Banfield y Unión tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal. El partido se jugará el viernes 26 de septiembre a las 19 en el estadio Florencio Sola, por la Zona A, con transmisión de TNT Sports.
Unión, con árbitro confirmado para visitar a Banfield
Unión visitará a Banfield este viernes desde las 19 en el Florencio Sola, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura.
Por Ovación
El juez tucumano tiene un historial positivo para Unión: lo dirigió en siete oportunidades, con un saldo de tres victorias, tres empates y apenas una derrota. Su primer antecedente con el Tatengue fue el 29 de agosto de 2022, en el empate sin goles frente a Aldosivi en el 15 de Abril. En tanto, la última vez fue el 19 de abril de este año, cuando Unión igualó 1-1 ante Newell’s en Santa Fe, con gol de Lucas Gamba para los rojiblancos y empate de Carlos González para la Lepra.
En cuanto a Banfield, Lobo Medina lo dirigió en cuatro ocasiones, con un balance equilibrado: un triunfo, dos empates y una derrota. La primera vez fue en la Copa Argentina 2019, cuando el Taladro goleó 3-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú, mientras que su antecedente más reciente se dio el 15 de julio de 2025, en el empate 0-0 ante Defensa y Justicia, en el Florencio Sola.
El equipo arbitral para Banfield–Unión estará conformado por:
-
Árbitro principal: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Ariel Cruz
Unión, único líder de la Zona A, buscará seguir sumando de visitante ante un Banfield que necesita puntos para escapar de los últimos puestos.
LEER MÁS: Unión disfruta de la resurrección de Cristian Tarragona
La designación de Lobo Medina aporta un antecedente favorable para los santafesinos, que bajo su conducción han conseguido resultados positivos en la mayoría de los encuentros.
Todas las designaciones de la fecha 10 del Clausura
Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Ariel Cruz
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Uriel García Leri
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Felipe Viola
AVAR: Laura Fortunato
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nelson Sosa
Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Yael Falcón Pérez
AVAR: Javier Delbarba
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nicolás Mastroieni
Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Juan Pablo Loustau
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Jorge Broggi
19.30 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Bruno Amiconi
20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Germán Delfino
AVAR: Ariel Suárez
Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Bryan Ferreyra
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Maximiliano Macheroni
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Facundo Tello
AVAR: Juan Del Fueyo