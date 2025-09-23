Unión, con árbitro confirmado para visitar a Banfield

Unión visitará a Banfield este viernes desde las 19 en el Florencio Sola, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura.

La Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 10 de la Copa de la Liga, y el cruce entre Banfield y Unión tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal. El partido se jugará el viernes 26 de septiembre a las 19 en el estadio Florencio Sola, por la Zona A, con transmisión de TNT Sports.

El juez tucumano tiene un historial positivo para Unión: lo dirigió en siete oportunidades, con un saldo de tres victorias, tres empates y apenas una derrota. Su primer antecedente con el Tatengue fue el 29 de agosto de 2022, en el empate sin goles frente a Aldosivi en el 15 de Abril. En tanto, la última vez fue el 19 de abril de este año, cuando Unión igualó 1-1 ante Newell’s en Santa Fe, con gol de Lucas Gamba para los rojiblancos y empate de Carlos González para la Lepra.

En cuanto a Banfield, Lobo Medina lo dirigió en cuatro ocasiones, con un balance equilibrado: un triunfo, dos empates y una derrota. La primera vez fue en la Copa Argentina 2019, cuando el Taladro goleó 3-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú, mientras que su antecedente más reciente se dio el 15 de julio de 2025, en el empate 0-0 ante Defensa y Justicia, en el Florencio Sola.

El equipo arbitral para Banfield–Unión estará conformado por:

Árbitro principal: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Ariel Cruz

Unión, único líder de la Zona A, buscará seguir sumando de visitante ante un Banfield que necesita puntos para escapar de los últimos puestos.

La designación de Lobo Medina aporta un antecedente favorable para los santafesinos, que bajo su conducción han conseguido resultados positivos en la mayoría de los encuentros.

Todas las designaciones de la fecha 10 del Clausura

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Manuel González

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Ariel Cruz

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Uriel García Leri

Árbitro asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Felipe Viola

AVAR: Laura Fortunato

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Nelson Sosa

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Javier Delbarba

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Mauro Ramos Errasti

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

VAR: Ariel Penel

AVAR: Nicolás Mastroieni

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Juan Pablo Loustau

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Jorge Broggi

19.30 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Bruno Amiconi

20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Germán Delfino

AVAR: Ariel Suárez

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Bryan Ferreyra

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Maximiliano Macheroni

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Facundo Tello

AVAR: Juan Del Fueyo