VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El argentino Franco Mastantuono puso el 2 a 0 del Real Madrid ante Levante por La Liga de España.

23 de septiembre 2025 · 17:48hs
El argentino Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid en la victoria parcial sobre Levante por 2 a 0 en el estadio Ciudad de Valencia.

El volante argentino de 18 años estiró la ventaja del conjunto blanco con un derechazo tras una asistencia de Vinicius y tuvo su estreno en las redes españolas.

Mastantuono necesitó seis partidos, cinco de ellos como titular, para marcar su primer tanto con el Real Madrid.

El gol de Mastantuono

El mediocampista surgido en River recibió en velocidad del brasileño, controló de zurda en el ingreso al área y definió de derecha para poner el 2-0 parcial.

El juvenil argentino no convertía desde el 21 de mayo, cuando había anotado su último gol en el fútbol argentino frente a Platense.

Su debut goleador en España se produce en una etapa de adaptación en la que Carlo Ancelotti le viene dando continuidad como pieza de recambio en el mediocampo.

