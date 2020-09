"La vuelta a los entrenamientos en su momento fue por un lado gratificante, porque fue más o menos volver. Pero es como que te queda esa sensación amarga de decir no estamos entrenando como nos hubiese gustado estar haciéndolo. Para nosotros iba a ser un año inolvidable, tanto como jugadoras como para el club", sostuvo Ruth Fuchs la integrante del seleccionado mayor de la Asociación Santafesina de Hockey.

Ruth Fuchs en uno de los entrenamientos en el sintético de Banco tras el regreso a las prácticas.

También Ruth Fuchs expresó que "la disputa de alguna competencia en lo que queda del año lo veo más que difícil. Santa Fe está pasando creo por su peor momento desde que se inició esto de la pandemia, así que lo veo más que complicado volver. El deseo que tenemos todas es que en algún momento podamos jugar pero como está la situación sanitaria será muy dificil".

En relación a cómo va a repercutir en el jugador de hockey este año particular, Ruth Fuchs señaló que "creo que va a repercutir por el lado de las lesiones. También es como que uno se pone triste, y lo aleja desde ese punto de vista. Se comienza a replantear si tendré o no tendré ganas de seguir jugando, y si era tan importante para mí. Tengo compañeras que les está pasando eso, y dicen no la estoy pasando mal sin el hockey. Hay otras que dicen no aguanto un segundo más. Pero no tengo dudas que golpea más en las chicas jóvenes que tienen mucho que aprender, y su momento de hacerlo es hoy. La etapa de la esponja de absorber todo es ahora, porque es cuando se absorben conocimientos, y destrezas, por eso digo que a ellas es a quien más va a afectar, aunque no se den cuenta".

Más sensaciones de una artillera

El año pasado para Banco Provincial, el equipo conducido por José Benítez fue inolvidable ya que lograron adjudicarse el Torneo Nivelatorio que organiza la ASH al derrotar en la final a Náutico El Quillá por 2 a 0 con goles de Catalina Gómez y la artillera Ruth Fuchs.

La goleadora e integrante de los seleccionados de la ASH destacó lo hecho el año pasado.

A cerca de lo que fue el año pasado deportivamente hablando para Banco Provincial la goleadora consideró que "creo que para Banco el año pasado fue muy bueno, veníamos en ascenso, trabajando con la psicóloga, nosotras como grupo, y en lo deportivo fue clave la parte técnica y física. Lo mejor del grupo fue la unión y el crecimiento mental. En lo personal el 2019 fue incríble, ya que en lo personal también me fue bárbaro".

"Estuve jugando en Viena, en Austria, me contactaron de un club de ahí de la capital, y la experiencia fue inolvidable. Era la segunda oportunidad que viajaba a jugar al hockey. Me contrataron porque el objetivo del club era salir campeón. Por suerte logré meter muchos goles, sobre todo en la semifinal, y un penal en la final. Fue todo muy bueno, ya que la experiencia fue muy satisfactoria. Y cerré el año saliendo campeón con mi club" sostuvo la goleadora de las Kresteras.

La jugadora de Banco tuvo una experiencia positiva en el Navax AHTC Wien de Austria.

Ruth Fuchs agregó que "ya anteriormente había ido a jugar dos veces, en agosto iba a viajar de vuelta, también al mismo país, pero a otro equipo, me iba en agosto, pero quedó todo trunco con el tema del coronavirus. Es otro club, con otro nivel, pero el objetivo que tienen en vista es levantarlo, y que las chicas aprendan algunas cuestiones. El hockey de ellos es diferente, es más estructurado, nadie se sale de la función que les dan, ahí de hecho las argentinas sacamos ventajas porque somos más desordenadas. Hacemos lo que nos surge en el momento y le damos para adelante".

Ruth Fuchs, exjugadora del Navax AHTC Wien de Austria, destacó que "este año me la iba a llevar a Nati Ravasio, que es la capitana de Banco, a que juegue conmigo, tuve la suerte de decirle a la gente que me contrató en Viena, que hay una chica que juega muy bien, y me dieron el visto bueno. Natalia está en un gran nivel, es muy rápida, y sobre todo es super buena persona. La iba a pasar bomba con ella, ahora no se pudo, pero si Dios quiere nos vamos a ir en abril las dos".

La talentosa jugadora santafesina junto al resto del planteel del Navax AHTC Wien de Viena, en Austria.

En cuanto a cómo se inició en el hockey, Ruth Fuchs explicó que "yo empecé a jugar a los ocho años, en la sede del club, en la canchita de tenis, con la Pato Merlotti. Al principio iba, hacía pavadas, antes hice danza, baile, patín, y nunca encontraba lo que me gustaba. Hasta que le dije a mi papá que me lleve, justo había ido el a la escuela con una de las chicas que entrenaba en el club, y me encantó. Le dediqué casi toda mi vida, porque es lo que me apasiona. Debuté con Javier Pérez Carli en primera cuando tenía dieciséis años. El 2014 fue un gran año para mí, era super joven, había salido goleadora del torneo, en uno de mis primeros años en primera. Se dio todo ese año, ya que con el club logramos salir campeonas".