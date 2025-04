Sampaoli vuelve a América del Sur para dirigir un grande de Brasil

Tras un nuevo fracaso deportivo, Jorge Sampaoli se quedó sin trabajo en enero en el Stade de Rennes de Francia cuando finalizó su relación laboral de manera anticipada por dos motivos. Por un lado, los malos resultados, por el otro, no llegaron al club los refuerzos pedidos por el técnico. Y ahora está decidiendo su próximo destino: América del Sur.

Tiembla América del Sur: vuelve Jorge Sampaoli

Medios brasileros indican que Jorge Sampaoli se estaría acercando al Santos de Brasil al indicar que ya existieron reuniones formales entre ambas partes. Esto se produjo luego de la salida de Pedro Caixinha y que tanto Tité como Dorival Júnior declinaran las ofertas para asumir en el cargo. Es así que Marcelo Texeira, presidente del club, eligió al técnico que tuvo un desastroso paso por al Selección argentina.

Sin embargo, hay un sector de la dirigencia que no estaría conforme con la decisión, teniendo en cuenta que Sampaoli lo dirigió en 2019 y la relación profesional finalizó con un juicio laboral realizada por el técnico. Además, ponen en la mesa que el ex DT de la Universidad de Chile tiene exigencias particulares y una personalidad que no sería bien vista por los popes del Albinegro.

De igual manera, ESPN Brasil expresó que el argentino solicitó un informe de todos los futbolistas del plantel, solicitando 48 horas para poder decidir su respuesta, teniendo en cuenta las características, evaluará si se tratará de un equipo competitivo para lograr los resultados que la historia del Santos de Brasil amerita.

La última experiencia de Jorge Sampaoli

La última experiencia que tuvo el técnico argentino no fue buena ya que llegó al Rennes de Francia con una gran expectativa, pero los buenos resultados nunca llegaron ya que ganó solo 3 encuentros mientras que perdió 7. Ante su rápida salida explicó: "Las expectativas que tenía respecto del mercado (de pases) no se cumplieron. El director deportivo decidió crear un mercado que no tenía relación con lo que necesitábamos. Preferimos cortar el vínculo".

La salida se produjo en la última semana de enero y hasta el momento no consiguió equipo, mientras está descansando en su casa en Buzios analiza si el camino a seguir volverá a ser el del Santos.