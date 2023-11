SIC se consagró campeón del Nacional de Clubes

Unión luchó hasta el final pero no pudo con Olímpico en el Vicente Rosales

Desde el inicio, el SIC impuso condiciones con la rápida conquista de Jacinto Campbell. Los tucumanos respondieron rápidamente con la anotación de Agustín López Ríos luego de un scrum, pero a partir de ese intercambio de tries, los sanisidrenses tomaron el control. La supremacía se advirtió en la posesión y en el territorio, aunque la falta de control y la férrea vocación defensiva de Uni, lo condicionaron para establecer una ventaja más amplia. En el cierre del primer capítulo, el penal de Joaquín Lamas dejó los números en paridad con los méritos expuestos en el campo.

San Isidro.jpg El conjunto de San Isidro superó a Universitario de Tucumán por 25 a 18 en la final disputada en Boulogne. UAR

En el segundo período, recobró seguridad Universitario y fue en busca de revertir la historia, a pesar del try de Lamas (ganaba el SIC 22-5). Y de a poco, con mucha actitud empezó a descontar. Primero marcó el experimentado Martín Pintado, y luego Marcos Villagra (acertó dos penales seguidos).

Con el tanteador 22-18 en favor de los dueños de casa y con una decena de minutos por delante, creció enormemente la expectativa. La lucha tomó mayor intensidad, entre el ímpetu tucumano y el fuego del SIC para resistir las embestidas. En esos últimos minutos pudo ser para cualquiera, pero el fuego del SIC no se apagó y pudo sumar otro festejo, a una semana de la vuelta olímpica en el campeonato de la URBA.

Síntesis

San Isidro Club 25- Universitario (T) 18

SIC: Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini y Benjamín Chiappe, Marcos Borghi y Bautista Viero; Andrea Panzarini, Alejo Daireaux y Tomás Meyrelles (capitán); Juan Soares Gache y Joaquín Lamas; Bernabé López Fleming, Santos Rubio, Carlos Pirán, y Jacinto Campbell; Francisco González Capdevilla.

Ingresaron en el segundo tiempo: 20′ Juan Pedro Olcese por Benjamín Chiappe, 23′ Pedro Georgalos por Bautista Viero, 30′ Ciro Plorutti por Alejo Daireaux, 36′ Ricardo Macchiavelo por Marcos Piccinini

Universitario de Tucumán: Facundo Torres, Luciano Nobau y Francisco Moreno; Nicolás Gentile (capitán) y Enzo Brandán; Tomás Delpero, Bruno Sbrocco y Lisandro Ahualli; Agustín López Ríos y Luciano Valdez; Nicolás Brandán, Álvaro Ferreyra, Tomás Vanni y Pablo Garretón; Marcos Villagra. Ingresaron en el segundo tiempo: 16′ Franco Gómez Vallejo por Facundo Torres y Thiago Sbrocco por Bruno Sbrocco; 9′ Jorge Herrera por Enzo Brandán; 11′ Facundo Juárez por Agustín López Ríos, 14′ Martin Pintado por Álvaro Ferreyra, 15′ Joaquín Juárez por Luciano Nobau y 21′ Ramiro Ferreyra por Luciano Valdez

Primer tiempo: 2′ try Jacinto Campbell convertido por Joaquín Lamas (S), 8′ try Agustín López Ríos (UT), 17′ try Marcos Borghi (S y 41′ penal de Joaquín Lamas (S).

Parcial: SIC 15-Universitario de Tucumán 5

Segundo tiempo: 11′ try y conversión de Joaquín Lamas (S), 15′ try de Martin Pintado, convertido por Marcos Villagra (UT), 26′ y 29′ penales de Marcos Villagra (UT), 31′ penal de Joaquín Lamas (S)

Referee: Nehuén Jauri Rivero (URBA).

Asistentes: Juan Manuel López y Juan Manuel Martínez

Cancha: SIC.