San Jorge recibió a la primera fecha del Nuevo Car Show Santafesino

Gastón Daniele volvió para ganar en los Fiat 600 TS. El de Morteros fue protagonista de una remontada memorable para avanzar 9 posiciones y lograr el primer triunfo del año en San Jorge. El cordobés no tuvo una buena serie, pero su grupo de trabajo hizo un buen trabajo y eso se vio reflejado en la final. El podio lo completaron Pablo Tedeschi, y el local Santiago Ballesio. El campeón Pablo Gieco fue cuarto, y el santafesino Federico Saba, quedó sexto.

Después de 497 días de sequía, un emblema de Ford le devolvió la victoria a la marca del óvalo azul, algo que no sucedía desde octubre de 2023 en el TC 4000 SS del Nuevo Car Show. El decano de los pilotos, Fabio Canciani, se llevó de punta a punta la primera final. En segundo lugar quedó Mauricio Chiaverano (Chevrolet) y tercero, Brian Perino (Chevrolet). El cuarto puesto fue para Brian Yacob con Ford.

El salteño Santiago Cistola se quedó con la primera final de la temporada en lo que fue un verdadero carrerón, con grandes maniobras, con emoción, toques y polémicas también. Fueron seis los protagonistas que lucharon por la victoria en gran forma y con una asombrosa paridad hasta el final, erigiéndose el piloto del norte argentino como vencedor en la primera del año. El podio lo completaron Hernán Ochetti y Juan José Fun.

Con 30 protagonistas en pista, la clase 2 regaló una emotiva final, que comenzó con lucha entre el poleman Ian Reutemann y el piloto mejor rankeado, Matías Cantarini. Pero esa lucha no duró mucho, ya que luego de algunas maniobras de sobrepaso entre ellos en la primera vuelta, un problema con la pedalera en el VW Up de Ian complicó sus aspiraciones y lamentablemente se llevó puestas las ilusiones de Cantarini de luchar por la victoria. El ganador fue Franco Melli (Corsa), escoltado por Joaquín Flores (Way) y por Federico Vega (Corsa).

image.png El piloto de Calchaquí, Fabio Canciani, demostró en San Jorge que está más vigente que nunca.

En la clase 1, Santiago Cistola se llevó un carrerón. El salteño, con ajustada maniobra en la vuelta final logró llevarse el primer éxito del año. El segundo lugar lo ocupó Hernán Ochetti, y el tercero, Juan José Fun. Por su parte, en la clase 3, el campeón Diego Schibli mostró todo su poderío. El piloto del Clio naranja fue contundente y prolijo para mantener un ritmo demoledor. El santafesino de San Jerónimo Sud, pudo doblegar al cordobés Kevin Crucci y al capitalino Nahuel Della Santina.